Парламент Словаччини дозволив експорт озброєння в Україну – ЗМІ

Цей крок вказує на повний розворот влади країни від передвиборчої обіцянки прем’єра Роберта Фіцо «не надавати жодного патрона» Києву

Парламент Словаччини підтримав поправку, що надає міністерству оборони повноваження схвалювати експорт озброєння, відкриваючи можливість для державних і приватних збройових компаній продовжувати військову підтримку України. Про це повідомляє Politico.

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Цей крок вказує на повний розворот влади країни від передвиборчої обіцянки прем’єра Роберта Фіцо «не надавати жодного патрона» Києву.

Раніше президентка Словаччини Зузана Чапутова ветувала законопроєкт, вважаючи, що міністерство оборони не має експертних ресурсів для об'єктивної оцінки негативних ризиків, пов'язаних з продажем зброї, які можуть вплинути на міжнародну репутацію та безпеку Словаччини.



Одначе, критики очевидної зміни ситуації (право вето на експорт зброї досі належало міністерству закордонних справ та розвідувальній службі) заявили, що антизбройова позиція Фіцо щодо України була спрямована на залучення голосів до його партії на торішніх виборах і що прибуток, який можна було б отримати від озброєння Києва, гарантував продовження експорту.

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Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо вважає, що вирішити ситуацію в Україні неможливо військовим шляхом. Словаччина не вірить у перемогу України над Росією на полі бою. І саме тому починає говорити про мирні переговори та про припинення бойових дій.

Як відомо, після осінніх виборів у Словаччині до влади прийшла проросійська партія. Новий міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар ще у 2014 році говорив про «громадянську війну» в Україні та не визнавав російського вторгнення.

Раніше повідомлялося, що словаки вийшли на багатотисячний мітинг проти уряду Фіцо. Демонстранти неодноразово скандували гасла «Мафія, мафія» та «Досить з нас Фіцо».

До слова, прем'єр-міністр Роберт Фіцо наголосив, що Словаччина планує зберегти заборону імпорту агропродукції з України.

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Нагадаємо, Фіцо розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України. Він переконаний, що варто нормалізувати відносини між Європейським Союзом та країною-агресоркою. Прем'єр-міністр Словаччини вважає, що Росія порушила міжнародне право, застосувавши військову силу, нібито у відповідь на «безпекову ситуацію та тиск України щодо вступу в НАТО». Окрім того, він заявив, що «великі країни часто так роблять», порівнявши війну проти України із введенням військ Сполучених Штатів в Ірак.

На думку Фіцо, на початку повномасштабної війни Захід не дозволив Україні укласти перемир’я «на справедливих умовах». Він назвав це «величезною помилкою».