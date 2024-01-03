Кому вигідно висміювати українців

Культурна війна проти України йде давно

Увесь прикол в тому, що не логічно спочатку висміювати українську, показувати її ніби то недолугість, як от ця «сіська зі Скадовська», принижувати українців і їхні міста, а потім дивуватися, чому деякі люди не йдуть у ЗСУ і тікають з країни.

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Навіщо захищати смішну країну з карикатурною мовою, якщо нас обʼєднує велика і крута російська мова і культура? – думають деякі люди.

А чому вони так думають? Бо війна проти України йде давно. Російські серіали, російськомовні гумористичні шоу створювалися і фінансувалися для деморалізації українського суспільства і подальшого поглинання України Росією.

Дехто і далі продовжує на це працювати. Розумніші – свідомо, тупіших використовують у темну. Якої стратегії перемоги чекати від цих людей, поки вони не покаялися і не спробували змінитися?