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Микола Княжицький Народний депутат України

Кому вигідно висміювати українців

glavcom.ua
У новорічному випуску «кварталівці» показали пародію, у якій російськомовна дівчина намагається говорити українською
скріншот з відео

Культурна війна проти України йде давно

Увесь прикол в тому, що не логічно спочатку висміювати українську, показувати її ніби то недолугість, як от ця «сіська зі Скадовська», принижувати українців і їхні міста, а потім дивуватися, чому деякі люди не йдуть у ЗСУ і тікають з країни.

Навіщо захищати смішну країну з карикатурною мовою, якщо нас обʼєднує велика і крута російська мова і культура? – думають деякі люди.

А чому вони так думають? Бо війна проти України йде давно. Російські серіали, російськомовні гумористичні шоу створювалися і фінансувалися для деморалізації українського суспільства і подальшого поглинання України Росією.

Дехто і далі продовжує на це працювати. Розумніші – свідомо, тупіших використовують у темну. Якої стратегії перемоги чекати від цих людей, поки вони не покаялися і не спробували змінитися?

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Джерело
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Теги: скандал культура війна

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Микола Княжицький

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