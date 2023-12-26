Росія оголосила в розшук спортсменів, які виїхали до США

Подружжя поїхало з Росії до літа 2023 року.

МВС Росії оголосило в розшук фехтувальників із російської збірної Сергія Біду та його дружину Віолетту Біду (Храпіну), які виїхали з Росії до США, повідомило видання «Медіазона».

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За якою статтею розшукують фехтувальників, картка розшуку не уточнює. За даними видання, Сергій Біда потрапив у розшук не пізніше вересня, а його дружина – не пізніше жовтня 2023 року. Рішень про їхній заочний арешт журналістам виявити не вдалося.

Журналісти нагадують, подружжя є відомим у російському фехтуванні. Так, Сергій Біда, який перебував у спортивному товаристві «Динамо», на Олімпійських іграх у Токіо у 2021 році здобув срібну медаль. Віолетта Біда, яка перебувала в ЦСКА, також брала участь в Олімпіаді та перемагала на міжнародних змаганнях.

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За даними видання, подружжя поїхало з Росії до літа 2023 року. У червні американська Академія майстрів фехтування повідомила, що прийняла російських фехтувальників. Наприкінці місяця Американська фехтувальна федерація допустила Сергія Біду до участі в змаганнях на території США. Відтоді він тричі обіймав перші місця в різних змаганнях.

Віолета Біда фото: ТАСС

Федерація фехтування Росії в липні повідомила, що Олександра Глазунова, який тренував подружжя, звільнили з посади старшого тренера збірної Росії через участь його підопічних в американських змаганнях «без згоди російської сторони».

У коментарі «Медіазоні» Сергій Біда припустив, що приводом для кримінального переслідування міг стати їхній статус (на момент відʼїзду Сергій був офіцером Росгвардії, а Віолетта – співробітницею Міноборони – «Главком»), проте коментувати цю версію він не став: «Я вирішив відмовитися від цього і не хочу мати нічого спільного з політикою, особливо російською».

Сергій Біда фото: Andrew Medichini / AP

Після початку повномасштабної війни проти України російських спортсменів усунули від участі в багатьох міжнародних змаганнях. У липні видання «Холод» повідомило, що понад 200 російських спортсменів змінили чи збираються змінити своє спортивне громадянство, щоб продовжити карʼєру. У вересні заступник голови Мінспорту РФ Олексій Морозов заявив, що понад сто російських спортсменів змінили спортивне громадянство.

Нагадаємо, українська тенісистка Катаріна Завацька заручилася з російським тенісистом Аленом Авідзбою. Спортсменка певний час проживає за кордоном і перебуває в стосунках із нареченим шість років.