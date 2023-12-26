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Тайвань посилив санкції проти Росії та Білорусі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Тайвань посилив санкції проти Росії та Білорусі
Тайвань засудив агресію Росії проти України та приєднався до інших західних санкцій проти неї
фото з відкритих джерел

До переліку потрапили обладнання для виробництва напівпровідників, у виробництві яких Тайвань є світовим лідером

Міністерство економіки Тайваню у вівторок оголосило про розширення переліку товарів, експорт яких до Росії та Білорусі заборонений через повномасштабне російське вторгнення в Україну, аби запобігти їхньому використанню у військових цілях. Про це йдеться в повідомленні на сайті тайванського Мінекономіки.

Відомство заявило, що перелік підсанкційних товарів щодо Росії та Білорусі розширили «з метою здійснення міжнародного співробітництва та запобігання експорту наших високотехнологічних товарів у військових цілях».

До переліку потрапили обладнання для виробництва напівпровідників, у виробництві яких Тайвань є світовим лідером, а також певні хімічні речовини та медикаменти.

Нові санкції відповідають аналогічним крокам Європейського Союзу, Сполучених Штатів та інших країн, що ґрунтуються на виявлених у російській техніці на полі бою в Україні високотехнологічних компонентах західного виробництва, йдеться в заяві тайванського міністерства.

Тайвань засудив агресію Росії проти України та приєднався до інших західних санкцій проти неї. Цей крок на практиці має символічне значення, бо між островом і Росією існує лише мінімальна пряма торгівля.

Ситуація в Україні викликала співчуття в населення Тайваню через паралелі з тим, що може статися, якщо Китай вирішить застосувати силу проти невизнаної острівної країни, аби повернути її під свій фактичний контроль.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом увів удію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 грудня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

До слова, Кабінет міністрів продовжив ще на один рік дію заборону ввезення в Україну товарів походженням з Російської Федерації.

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Теги: Тайвань санкції росія Білорусь війна

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