Посол України у Словаччині пояснив, чому Фіцо вперто закликає Україну та Росію до переговорів

Словаччина не вірить у перемогу України над Росією на полі бою

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо вважає, що вирішити ситуацію в Україні неможливо військовим шляхом. Словаччина не вірить у перемогу України над Росією на полі бою. І саме тому починає говорити про мирні переговори та про припинення бойових дій. Про це заявив посол України Мирослав Кастран в інтерв'ю «Главкому».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Від Словаччини наразі немає жодної конкретики стосовно війни в Україні. Лише загальні заяви, що треба припинити військові дії та сісти за стіл перемовин. «Ми ж не бачимо іншого виходу, окрім як чинити опір у військовий спосіб», – наголосив український дипломат.

Крім того, міністр сільського господарства і розвитку села Словаччини Ріхард Такач каже, що його країна не скасує односторонньої заборони на імпорт українського зерна до рішення Єврокомісії. І ця проблематика не нова – вона існувала й за попереднього словацького уряду. Продиктована така поведінка словаків тим, що, на їхню думку, страждає місцевий виробник. Так, раніше словацький міністр заявив, що словацькі аграрії недоотримали більш як €100 млн саме через те, що українська продукція витіснила майже повністю словацьку. Зі словацького ж ринку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Словацька сторона не припинятиме транзит нашої продукції своєю територією. Тут вона з нами повністю солідарна. І, тим не менше, вони будуть намагатися відстоювати інтереси свого виробника. У грудні нам вдалося організувати телефонні консультації у відеоформаті на рівні міністрів Миколи Сольського (міністр аграрної політики та продовольства – «Главком») та згаданого пана Такача», – поділився посол України в Словаччині.

«Ми запропонували своє бачення того, яким чином ми можемо це питання зрушити з місця. Якщо дозволить час, то у день січневої зустрічі прем’єрів буде окрема зустріч наживо між галузевими міністрами, є така домовленість. І вони зможуть вже детально обговорити пропозиції, які ми надали словацькій стороні», – додав дипломат.

Так, Україна пропонує запровадити так зване ліцензування. Тобто поставки сільськогосподарської продукції на ринок Словаччини будуть здійснюватися виключно у тих об’ємах і категоріях, які будуть завчасу погоджені сторонами. «Наразі з 1 січня заборона на імпорт продовжена словацьким урядом. Та рук ми не опускаємо», – наголосив Кастран.

Як відомо, після осінніх виборів у Словаччині до влади прийшла проросійська партія. Новий міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар ще у 2014 році говорив про «громадянську війну» в Україні та не визнавав російського вторгнення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що словаки вийшли на багатотисячний мітинг проти уряду Фіцо. Демонстранти неодноразово скандували гасла «Мафія, мафія» та «Досить з нас Фіцо».

До слова, прем'єр-міністр Роберт Фіцо наголосив, що Словаччина планує зберегти заборону імпорту агропродукції з України.

Нагадаємо, Фіцо розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України. Він переконаний, що варто нормалізувати відносини між Європейським Союзом та країною-агресоркою. Прем'єр-міністр Словаччини вважає, що Росія порушила міжнародне право, застосувавши військову силу, нібито у відповідь на «безпекову ситуацію та тиск України щодо вступу в НАТО». Окрім того, він заявив, що «великі країни часто так роблять», порівнявши війну проти України із введенням військ Сполучених Штатів в Ірак.

На думку Фіцо, на початку повномасштабної війни Захід не дозволив Україні укласти перемир’я «на справедливих умовах». Він назвав це «величезною помилкою».

Посол України в Словаччині Мирослав Кастран відреагував на заяви премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зауважимо, посол України у Словаччині пояснив, чому досі не зустрівся з прем’єром Фіцо. Дипломат пояснив, що минуло ще дуже мало часу від початку роботи нового уряду – так збіглося, що це кінець року, підбиття підсумків. У новосформованого уряду було достатньо внутрішніх питань, які потребували першочергової уваги.

Проте вдалося організувати телефонну розмову прем’єра Роберта Фіцо з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. «Ми домовилися про те, що наприкінці січня проведемо повноцінну зустріч на рівні прем’єрів. З місцем такої зустрічі ще визначаємося», – зауважив посол.

Зауважимо, посол України у Словаччині пояснив, чому досі не зустрівся з прем’єром Фіцо. Дипломат пояснив, що минуло ще дуже мало часу від початку роботи нового уряду – так збіглося, що це кінець року, підбиття підсумків. У новосформованого уряду було достатньо внутрішніх питань, які потребували першочергової уваги.

Проте вдалося організувати телефонну розмову прем’єра Роберта Фіцо з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. «Ми домовилися про те, що наприкінці січня проведемо повноцінну зустріч на рівні прем’єрів. З місцем такої зустрічі ще визначаємося», – зауважив посол.