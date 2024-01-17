Посол України у Словаччині пояснив, чому Фіцо вперто закликає Україну та Росію до переговорів
Словаччина не вірить у перемогу України над Росією на полі бою
Прем'єр-міністр Роберт Фіцо вважає, що вирішити ситуацію в Україні неможливо військовим шляхом. Словаччина не вірить у перемогу України над Росією на полі бою. І саме тому починає говорити про мирні переговори та про припинення бойових дій. Про це заявив посол України Мирослав Кастран в інтерв'ю «Главкому».
Від Словаччини наразі немає жодної конкретики стосовно війни в Україні. Лише загальні заяви, що треба припинити військові дії та сісти за стіл перемовин. «Ми ж не бачимо іншого виходу, окрім як чинити опір у військовий спосіб», – наголосив український дипломат.
Крім того, міністр сільського господарства і розвитку села Словаччини Ріхард Такач каже, що його країна не скасує односторонньої заборони на імпорт українського зерна до рішення Єврокомісії. І ця проблематика не нова – вона існувала й за попереднього словацького уряду. Продиктована така поведінка словаків тим, що, на їхню думку, страждає місцевий виробник. Так, раніше словацький міністр заявив, що словацькі аграрії недоотримали більш як €100 млн саме через те, що українська продукція витіснила майже повністю словацьку. Зі словацького ж ринку.
«Словацька сторона не припинятиме транзит нашої продукції своєю територією. Тут вона з нами повністю солідарна. І, тим не менше, вони будуть намагатися відстоювати інтереси свого виробника. У грудні нам вдалося організувати телефонні консультації у відеоформаті на рівні міністрів Миколи Сольського (міністр аграрної політики та продовольства – «Главком») та згаданого пана Такача», – поділився посол України в Словаччині.
«Ми запропонували своє бачення того, яким чином ми можемо це питання зрушити з місця. Якщо дозволить час, то у день січневої зустрічі прем’єрів буде окрема зустріч наживо між галузевими міністрами, є така домовленість. І вони зможуть вже детально обговорити пропозиції, які ми надали словацькій стороні», – додав дипломат.
Так, Україна пропонує запровадити так зване ліцензування. Тобто поставки сільськогосподарської продукції на ринок Словаччини будуть здійснюватися виключно у тих об’ємах і категоріях, які будуть завчасу погоджені сторонами. «Наразі з 1 січня заборона на імпорт продовжена словацьким урядом. Та рук ми не опускаємо», – наголосив Кастран.
Як відомо, після осінніх виборів у Словаччині до влади прийшла проросійська партія. Новий міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар ще у 2014 році говорив про «громадянську війну» в Україні та не визнавав російського вторгнення.
Раніше повідомлялося, що словаки вийшли на багатотисячний мітинг проти уряду Фіцо. Демонстранти неодноразово скандували гасла «Мафія, мафія» та «Досить з нас Фіцо».
До слова, прем'єр-міністр Роберт Фіцо наголосив, що Словаччина планує зберегти заборону імпорту агропродукції з України.
Нагадаємо, Фіцо розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України. Він переконаний, що варто нормалізувати відносини між Європейським Союзом та країною-агресоркою. Прем'єр-міністр Словаччини вважає, що Росія порушила міжнародне право, застосувавши військову силу, нібито у відповідь на «безпекову ситуацію та тиск України щодо вступу в НАТО». Окрім того, він заявив, що «великі країни часто так роблять», порівнявши війну проти України із введенням військ Сполучених Штатів в Ірак.
На думку Фіцо, на початку повномасштабної війни Захід не дозволив Україні укласти перемир’я «на справедливих умовах». Він назвав це «величезною помилкою».
Посол України в Словаччині Мирослав Кастран відреагував на заяви премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України.
Зауважимо, посол України у Словаччині пояснив, чому досі не зустрівся з прем’єром Фіцо. Дипломат пояснив, що минуло ще дуже мало часу від початку роботи нового уряду – так збіглося, що це кінець року, підбиття підсумків. У новосформованого уряду було достатньо внутрішніх питань, які потребували першочергової уваги.
Проте вдалося організувати телефонну розмову прем’єра Роберта Фіцо з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. «Ми домовилися про те, що наприкінці січня проведемо повноцінну зустріч на рівні прем’єрів. З місцем такої зустрічі ще визначаємося», – зауважив посол.
Зауважимо, посол України у Словаччині пояснив, чому досі не зустрівся з прем’єром Фіцо. Дипломат пояснив, що минуло ще дуже мало часу від початку роботи нового уряду – так збіглося, що це кінець року, підбиття підсумків. У новосформованого уряду було достатньо внутрішніх питань, які потребували першочергової уваги.
Проте вдалося організувати телефонну розмову прем’єра Роберта Фіцо з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. «Ми домовилися про те, що наприкінці січня проведемо повноцінну зустріч на рівні прем’єрів. З місцем такої зустрічі ще визначаємося», – зауважив посол.
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