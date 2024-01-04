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Нічний запуск «Шахедів»: ЗСУ розповіли про тактику ворога

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічний запуск «Шахедів»: ЗСУ розповіли про тактику ворога

Дрони пройшли, намагаючись оминути ППО

У ніч на 4 січня російські окупанти знову запускали ударні дрони «Шахед» по Україні. Запуск «Шахедів» цієї ночі - один з елементів тактичних дій ворога, розповіла керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, ворог таким чином намагається тримати нас в напрузі, виснажувати систему ППО і продовжувати розвідувати позиції.

«У нашій зоні відповідальності було характерним те, що ці дрони пройшли, намагаючись оминути ППО, майже одночасно з атакою КАБами… І цього разу знову ворог спрямував їх по Бериславщині, де вже фактично знищена інфраструктура. Під вогнем опинилася лікарня, банківські установи», – зазначила керівниця пресцентру Сил оборони півдня.

Також Гуменюк розповіла, що Росія постійно поповнює запаси «Шахедів» та запчастин до них. Відбувається регулярна активність бортів з Тегерану до Москви.

«Під час атак по залишках ми ідентифікуємо, що є різниця між тими дронами, які постачаються з-за кордону, і які вони виготовляють на своїй території. Вони їх особливим способом маркують», – додала Гуменюк.

Нагадаємо, цієї ночі у ряді регіонів України оголошувалася повітряна тривога через загрозу застосування ударних дронів. Кілька груп «Шахедів» з півдня України прямували на захід.

Крім того, увечері 3 січня російські загарбники завдали двох ракетних ударів по Харкову, застосувавши ракети С-300. Є інформація про пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури у центральній частині міста.

Приблизно опівночі окупанти завдали ракетного удару по Кураховому на Донеччині.

Теги: окупанти війна росія безпілотник

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