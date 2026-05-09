Кремль розкрив деталі розмови Путіна і Фіцо про Україну

glavcom.ua
У Путіна відреагували на чутки про «послання» від Зеленського через Фіцо
У Москві заявили, що словацький прем’єр лише переказав Путіну зміст своєї зустрічі із Зеленським

У Кремлі заявили, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не передавав російському диктатору Владіміру Путіну жодних «послань» від президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Відповідну заяву зробив радник правителя РФ Юрій Ушаков після зустрічі Фіцо з Путіним у Москві. За словами Ушакова, українську тему під час переговорів порушували, однак жодних офіційних повідомлень від Зеленського словацький прем’єр не передавав.

«Ніяких послань Зеленський через нього не передавав», – заявив радник Путіна.

Водночас Ушаков підтвердив, що Фіцо розповів російській стороні про свою нещодавню зустріч із Зеленським та переказав оцінки ситуації, які озвучував президент України.

«Фіцо просто досить детально поінформував про те, про що він говорив із Зеленським», – додав представник Кремля.

Як відомо, 9 травня Роберт Фіцо зустрівся з Путіним у Москві. Словацький прем’єр став єдиним лідером країни Євросоюзу, який прибув до російської столиці на заходи до 9 травня.

Напередодні Фіцо також поклав вінок до могили невідомого солдата біля Кремля. Тоді ж він заявив, що почувається «чорною вівцею» у Європейському Союзі через свою поїздку до Москви.

Під час зустрічі у Кремлі Фіцо назвав «великою честю» свою присутність у Москві на святкуванні Дня перемоги. Російські ЗМІ також цитували його слова про те, що у Європі нібито формується «нова залізна завіса».

Раніше повідомлялося, що під час поїздки до Москви літак словацького прем’єра зіткнувся з проблемами через відмову країн Балтії пропускати його через свій повітряний простір.

Теги: росія путін Роберт Фіцо

