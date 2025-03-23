Польський теолог пояснив, чи дійшла до Бога молитва Путіна за Трампа

Якщо Путін просить Бога про щось, але не припиняє вбивати людей і брехати світові, то його благання марні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно запитав у польського єзуїта, філософа та теолога Кшиштофа Монделя, чи означає щось молитва російського диктатора Володимира Путіна за президента США Дональда Трампа. Про це глава польської дипломатії запитав у Х, інформує «Главком».

«Молитва полковника КДБ зараховується двічі чи не зараховується взагалі?» – ідеться в його дописі.

На це теолог Кшиштоф Мондель відповів так: «Якщо Путін просить Бога про щось, але не припиняє вбивати людей і брехати світові, то його благання марні, тому що Бог не зміцнює злих людей у злі, це може зробити тільки пекло».

Він також послався на Євангельську притчу про митаря та фарисея. У ній фарисей молився Богу, подякувавши, «що не такий, як інші люди», і не був виправданий, адже виявився вдаваним праведником.

Напередодні спецпосланець президента США на Близькому Сході Стів Віткофф на подкасті Такера Карлсона розповів, що глава РФ Володимир Путін подарував Дональдові Трампу портрет, а коли на республіканця відбувся замах, то очільник Кремля молився за нього.

Нагадаємо, що Віткофф провів переговори у Москві минулого тижня. За словами речника Кремля, через Віткоффа були передані «додаткові сигнали» Дональду Трампу. Проте, які саме - не розголошується.

«Він, Віткофф, вчора був тут, вчора пізно ввечері вже він був прийнятий президентом Путіним. Було надано російській стороні додаткову інформацію. І також, власне, через Віткоффа Путін передав інформацію і додаткові сигнали для президента Трампа», – заявив Пєсков