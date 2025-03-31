Польща підпише зі США угоду про ППО вартістю $2 млрд

Підписання угоди зі Штатами анонсував на брифінгу міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш

Документ стосуватиметься матеріально-технічного забезпечення системи Patriot

Польща та США підпишуть угоду на суму майже $2 млрд щодо матеріально-технічної підтримки системи протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Reuters..

Підписання угоди зі Штатами анонсував на брифінгу міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

«Безпека польського неба не має ціни», – наголосив очільник оборонного відомства і зазначив, що вартість контракту становить близько $2 млрд.

Угода зі США стосується матеріально-технічного забезпечення системи Patriot і передбачає компоненти технічної підтримки, а також навчання.

Міністерство оборони Польщі повідомило, що виконання цієї угоди дозволить привести в оперативну готовність пускові установки Patriot, які є основою програми Wisla. У 2018 році Варшава придбала свої перші дві батареї системи Patriot у США.

Раніше, 26 березня, стало відомо, що Польща першою в Європі створює Фонд оборони та безпеки. Протягом двох місяців для цього буде розроблено інвестиційний план.

Також «Главком» повідомляв, що Польща планує розмістити протипіхотні міни на кордонах з Росією та Білоруссю в межах проєкту «Східний щит».