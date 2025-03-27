Міноборони Польщі замовило виробництво власних «Борсуків» для посилення армії

У штабі Міністерства національної оборони було підписано контракт на реалізацію перших бойових машин піхоти Borsuk для польської армії

У Польщі уклали перший контракт на виробництво бойових машин піхоти «Borsuk» у національного виробника. «Безпрецедентна подія десятиліття» стала відправною точкою сучасного розвитку оборонної промисловості Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Як зазначив голова Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Каміш, угода передбачає закупівлю для польської армії 111 БМП «Borsuk» та їхнє обслуговування на загальну вартість zł6,5 млрд.

Поставки автомобілів почнуться цього року і триватимуть до 2029 року.

«Це перша машина такого типу, яка буде розроблена та виготовлена з нуля в Польщі для використання польською армією. Ми хочемо замовити більше Badgers, 111 – це лише початок», – зазначив Косіняк-Каміш.

Міністр національної оборони нагадав, що процес придбання автомобілів Borsuk був ініційований у 2014 році тодішнім міністром оборони, нині міністром внутрішніх справ та адміністрації Томашем Сімоняком, з рішенням розпочати дослідження, які призведуть до виробництва автомобілів.

Що відомо про БМП «Borsuk»

NBPWP Borsuk під час старту випробувань у 15-й Гіжицькій механізованій бригаді в листопаді 2022 р. Фото. Лешек Чемперек/CO MON

«Borsuk» (борсук) — бойова машина піхоти виробництва Huta Stalowa Wola, що входить до складу PGZ (Polish Armaments Group). Вона призначена для заміни застарілої БМП BWP-1 (польська назва БМП-1.

Вперше БМП «Borsuk» була представлена на виставці MSPO 2017 року, а через рік показали вдосконалений варіант. Версія 2018 року відрізнялася від початкового прототипу накладною бронею на бортах і гусеницями з композитної гуми (CRT) замість сталевих ланок.

У листопаді 2022 року на полігоні в місті Ожиш відбулася презентація та ознайомчі випробування БМП «Borsuk». Серед присутніх були міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, представники HSW і журналісти. Під час презентації оголосили, що кваліфікаційні випробування планують завершити до середини 2023 року, а першою нові БМП отримає 16-та механізована дивізія.

28 лютого 2023 року Агентство озброєнь (установа із закупівель Міністерства оборони Польщі) підписало угоду з HSW на поставку 1000 БМП «Borsuk» і 400 допоміжних варіантів на тому ж шасі. Серед цих варіантів: бойова розвідувальна машина, командирська машина, броньована ремонтно-евакуаційна машина, машина медичної евакуації та інші.