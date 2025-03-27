Польща запровадила нові обмеження на кордоні з Білоруссю

Тепер звертатися щодо притулку зможуть лише декілька категорій мігрантів

Уряд Польщі призупинив право претендувати на притулок для людей, які незаконно перетинають польсько-білоруський кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Відповідний документ було ухвалено сьогодні, 27 березня. Він містить деякі дуже обмежені винятки щодо прохання про притулок для неповнолітніх без супроводу, вагітних жінок та вразливих людей.

Право подавати заяву про надання притулку на східному кордоні Польщі призупинено на максимально дозволений період у 60 днів. Парламент країни може його продовжити.

Польща звинувачує лукашенківську Білорусь у «організованій операції» з порушення громадського порядку шляхом сприяння нелегальній міграції до ЄС. Зокрема, за даними польської сторони, нелегальні мігранти, «для яких Польща ніколи раніше не була цільовою або транзитною країною», отримують інструкції щодо того, як «зловживати процедурами» для отримання притулку.

Раніше «Главком» повідомляв, що Польща планує розмістити протипіхотні міни на кордонах з Росією та Білоруссю в межах проєкту «Східний щит».

Зауважимо, що після Польщі Литва так само заявила про намір замінувати кордон з Росією та Білоруссю.