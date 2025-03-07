Польща збирається підготувати кожного чоловіка до війни
Інтенсивна підготовка має допомогти полякам у разі збройного конфлікту
Польський уряд працює над моделлю військової підготовки для кожного дорослого чоловіка на випадок війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.
«До кінця року ми хочемо мати готову модель, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі був підготовлений до війни», – каже він.
За словами премʼєра, інтенсивна підготовка повинна дозволити зробити з тих, хто не служить в армії, повноцінних солдатів у разі збройного конфлікту.
«Сьогодні ми говоримо про те, що Польща повинна мати півмільйонну армію разом з резервістами», – зазначив Туск.
Водночас для жінок військова підготовка не буде обов’язковою, однак вони зможуть долучитись.
Нагадаємо, Польща посилила безпекові заходи та заявила про створення нової бригади на кордоні з Росією. У її складі служитимуть кілька тисяч солдатів. Такі дії покликані захистити країну від потенційних загроз із боку країни-агресора.
До слова, країни Євросоюзу побоюються, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн скористається кризою, пов'язаною з нібито ймовірним скороченням військової присутності США в Європі, щоб розширити повноваження Брюсселю та зміцнити свій вплив на національні уряди.
Коментарі — 0