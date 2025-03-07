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Польща збирається підготувати кожного чоловіка до війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Польща збирається підготувати кожного чоловіка до війни
Туск хоче, щоб польська армія налічувала пів мільйона осіб
фото з відкритих джерел

Інтенсивна підготовка має допомогти полякам у разі збройного конфлікту

Польський уряд працює над моделлю військової підготовки для кожного дорослого чоловіка на випадок війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.

«До кінця року ми хочемо мати готову модель, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі був підготовлений до війни», – каже він.

За словами премʼєра, інтенсивна підготовка повинна дозволити зробити з тих, хто не служить в армії, повноцінних солдатів у разі збройного конфлікту.

«Сьогодні ми говоримо про те, що Польща повинна мати півмільйонну армію разом з резервістами», – зазначив Туск.

Водночас для жінок військова підготовка не буде обов’язковою, однак вони зможуть долучитись.

Нагадаємо, Польща посилила безпекові заходи та заявила про створення нової бригади на кордоні з Росією. У її складі служитимуть кілька тисяч солдатів. Такі дії покликані захистити країну від потенційних загроз із боку країни-агресора.

До слова, країни Євросоюзу побоюються, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн скористається кризою, пов'язаною з нібито ймовірним скороченням військової присутності США в Європі, щоб розширити повноваження Брюсселю та зміцнити свій вплив на національні уряди.

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Теги: Польща Дональд Туск армія

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