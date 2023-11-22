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Сотні людей у черзі. Ситуація на кордоні Росії та Фінляндії погіршується

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Сотні людей у черзі. Ситуація на кордоні Росії та Фінляндії погіршується
До кордону Фінляндії продовжують прибувати мігранти на велосипедах
Фото:iltalehti.fi

Сотні мігрантів хочуть втекти з Росії до Фінляндії перед остаточним закриттям пунктів пропуску

Росія продовжує використовувати свою тактику гібридної війни, щоб штучно створити міграційну кризу на фінському кордоні. Через неможливість перетнути кордон із Фінляндією в черзі біля КПП «Салла» стоять близько 300 осіб із понад десяти країн. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на слова губернатора Мурманської області Андрій Чібіса.

«Як багато хто з вас уже знає, на кордоні з Фінляндією біля КПП «Салла» (Кандалакшський район) склалася ситуація, яку можна назвати гуманітарною кризою… І близько 300 осіб із більш ніж 10 іноземних держав чекають навіть не годинами, а вже днями проходу через кордон», – зазначив він. Чібіс пояснив, що іноземці не можуть перетнути кордон з вини Фінляндії – «країна НАТО штучно створює затор». Він також зазначив, що для людей, які не можуть перетнути кордон, надають допомогу.

Як зазначила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, Москва готова до роботи з Гельсінкі для вирішення виниклих у Фінляндії питань щодо ситуації на кордоні.

«Ще раз відповідально заявляємо: жодних попередніх консультацій із російською стороною щодо закриття пунктів пропуску не проводилося. Ми були поставлені перед фактом», – повідомила Захарова. Вона додала, що позиція Москви «була чітко доведена до посла Фінляндії в Москві під час бесіди, що відбулася в МЗС Росії 20 листопада, коли йому було заявлено протест у зв'язку з таким рішенням фінського уряду».

Нагадаємо, міністерство внутрішніх справ Фінляндії повідомило про повне закриття чотирьох пунктів пропуску на кордоні з країною-агресоркою РФ з 18 листопада. Там встановлено загороджувальні конструкції.

Водночас влада Фінляндії розглядає варіант повністю закрити кордон з Росією. Міністерство внутрішніх справ готує відповідний законопроєкт. 

До слова, у Міністерстві юстиції та громадської безпеки Норвегії заявили про готовність закрити Стурскуг – єдиний КПП на кордоні з Росією. Про це повідомила глава відомства Емілі Енгер Мель

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Теги: іноземці Фінляндія протест кордон Москва затор росіяни

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