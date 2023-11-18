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Фінляндія закриває в’їзд для росіян: що відбувається на кордоні (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Фінляндія закриває в’їзд для росіян: що відбувається на кордоні (фото, відео)
Фінляндія ставить загородження на кордоні з РФ
фото з відкритих джерел

Росіяни штурмують фінські КПП

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії повідомило про повне закриття чотирьох пунктів пропуску на кордоні з країною-агресоркою РФ з 18 листопада. Там встановлено загороджувальні конструкції.

Водночас Влада Фінляндії розглядає варіант повністю закрити кордон з Росією. Міністерство внутрішніх справ готує відповідний законопроєкт. 

Крім того, для підтримання безпеки агентство ЄС за контролем на кордонах висловило готовність надіслати на фінсько-російський кордон свої сили.

Після оголошення про закриття КПП нелегали з Росії продовжують активно штурмувати кордон з Фінляндією. Більшість з них намагаються потрапити до Європи на однакових велосипедах російської марки Stels.

Як повідомляє видання Yle, фінським прикордонникам довелося використати газ, аби зупинити потік людей, котрі не виконували їхні накази і рухалися з території РФ.

Фінляндія закриває в’їзд для росіян: що відбувається на кордоні (фото, відео) фото 1

Нагадаємо, Норвегія може дотримуватися рішення уряду Фінляндії і також закрити свій прикордонний пункт із РФ

Уряд Естонії знав про плани Фінляндії закрити відразу чотири прикордонні переходи на кордоні з Росією. Таллінн теж може ухвалити подібні рішення

Теги: Фінляндія

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