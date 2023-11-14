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РФ фінансує кампанію з дезінформації по всій Латинській Америці

glavcom.ua
Sputnik Mundo і RT en Español вже входять до топ-15 найбільш відвідуваних сторінок соцмережі X
фото з відкритих джерел

Проблема настільки серйозна, що на неї окремо звернув увагу Держдепартамент США

Московські наративи (разом з іншими) дуже активно просуваються у Латинській Америці та й взагалі в іспаномовному світі. «Sputnik і RT так само важливі для російської присутності в Латинській Америці, як і військова співпраця», – констатує іспанський Королівський інститут Елькано.

«Заяви про те, що президентські вибори в Україні цікаві лише Росії, автоматично підтверджують, що мир цікавий лише Росії. У цьому контексті було б добре знати думку українського народу з приводу виборів, бо саме він платить життям за рішення свого президента». У цьому переконують на іспаномовній версії того ж Sputnik.

РФ фінансує кампанію з дезінформації по всій Латинській Америці фото 1

Sputnik Mundo і RT en Español вже входять до топ-15 найбільш відвідуваних сторінок соцмережі X, з гіркотою відзначають у своїй доповіді експерти провідного аналітичного центру Іспанії.

«Заборона на мовлення RT і Sputnik на Заході не торкнулася Латинської Америки, де вони продовжують вільно працювати і поширювати думку Кремля, в тому числі завдяки соцмережам і місцевим лідерам громадської думки», – кажуть аналітики.

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Проблема настільки серйозна, що на неї окремо звернув увагу Держдепартамент США. Він розповсюдив заяву, в якій, зокрема, йдеться, що РФ щедро фінансує кампанію з дезінформації по всій Латинській Америці, мета якої – підрив підтримки України та поширення антиамериканських та антинатовських настроїв.

Як стверджує Держдеп, Кремль планує використати розвинені контакти зі ЗМІ в Аргентині, Болівії, Чилі, Колумбії, Кубі, Мексиці, Венесуелі, Бразилії, Еквадорі, Панамі, Парагваї, Перу та Уругваї, щоб зробити свою пропаганду органічною саме для латиноамериканської аудиторії. «Теми інформаційних операцій насамперед зосереджені на спробах переконати латиноамериканську аудиторію в тому, що війна Росії проти України справедлива, і що ці країни можуть об'єднатися з РФ, щоб перемогти неоколоніалізм», – зазначають у Вашингтоні.

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Теги: пропаганда війна росіяни соцмережі

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