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Фінляндія готує законопроєкт про повне закриття кордону з Росією

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Фінляндія готує законопроєкт про повне закриття кордону з Росією
Раніше Фінляндія вирішила закрити чотири пункти пропуску на кордоні з Росією
фото з відкритих джерел

Наразі уряд хоче побачити, як закриття чотирьох пунктів пропуску вплине на кількість осіб, які просять притулок

Влада Фінляндії розглядає варіант повністю закрити кордон з Росією. Міністерство внутрішніх справ готує відповідний законопроект. Про це повідомляє MTV3.

За інформацією видання, такий законопроект розробляють у якості запасного заходу на випадок, якщо кількість прохачів притулку у Фінляндії різко збільшиться.

Джерела журналістів, розповіли, що поки потреби в такій мірі немає. Тому Державна рада Фінляндії (уряд) не збереться на додаткове засідання у ці вихідні.

Наразі уряд хоче побачити, як закриття чотирьох пунктів пропуску вплине на кількість осіб, які просять притулок, перш ніж вживати більш серйозних заходів на кордоні.

При цьому зараз ситуація на прикордонних переходах спокійна, уточнюють у MTV3.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія закриває чотири пункти пропуску на кордоні з РФ.

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Теги: Фінляндія кордон притулок

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