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Кірбі назвав переваги та слабкі місця росіян у війні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кірбі назвав переваги та слабкі місця росіян у війні
Кірбі наголосив, що російський контрнаступ не приніс жодних результатів
фото: з відкритих джерел

Чорноморський флот Росії зазнав суттєвих втрат, але все ще може завдати серйозної шкоди

Росія у війні покладається на допомогу інших країн, включаючи Іран та КНДР. Водночас Росія все ще зберігає значний потенціал повітряних сил, механізованих засобів та військово-морських сил. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбіна під час відеобрифінгу.

«Ми знаємо, що ця війна вплинула на військові можливості Путіна, особливо коли йдеться про боєприпаси, артилерію, безпілотників і ракети», – зазначив він.

Чорноморський флот Росії зазнав суттєвих втрат, але все ще може завдати серйозної шкоди. «У Росії є перевага в живій силі, тому що вона велика країна з великим населенням. Президенту Путіну не потрібно відповідати перед своїм народом про мобілізацію, як це необхідно президенту Зеленському. Це означає, що Путін може мобілізувати більше людей і відправляти їх на фронт, не побоюючись гніву свого народу», – зауважив Кірбі.

Він також вказав на недоліки російської армії, зокрема, на жахливе управління, низький бойовий дух та відсутність лідерства. Ці недоліки роблять Росію вразливою для України, пояснив Кірбі.

«Росія досі вважає за краще вести війну з використанням далекобійних ракет і артилерійських обстрілів. Це пов'язано з тим, що Росія має значну перевагу в цих областях. Однак коли російські війська вступають у наземні бої з українськими силами, вони часто зазнають поразки», – наголосив представник Білого дому.

Кірбі наголосив, що російський контрнаступ не приніс жодних результатів. Він зазначив, що російська армія досі не змогла досягти будь-яких суттєвих успіхів у війні.

«Це армія, яка все ще не здобула тих уроків, які має засвоїти сучасна армія після двох років війни», – додав представник Білого дому.

Раніше Кірбі оцінив нібито готовність Путіна зупинити війну.

Теги: США війна

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