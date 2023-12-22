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США планують відновити аеродром, з якого бомбили Японію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
США планують відновити аеродром, з якого бомбили Японію
США відбудують аеродром в Тихому океані
фото: СNN

США повернуть аеродром часів Другої світової війни в Тихому океані, розчистивши джунглі до літа

США планують розпочати відновлення аеродрому на острові Тініан, повідомив командувач тихоокеанських ВПС США генерал Кеннет Вільсбах в інтерв'ю Nikkei Asia. Востаннє його використали для атомного бомбардування Японії у 1945 році під час Другої світової війни. Після цього аеродром був закинутий та поглинений джунглями.

Аеропорт не використовувся американцями з 1945 року
Аеропорт не використовувся американцями з 1945 року
CNN

Збройні сили США планують досягнути «значного прогресу» у відновленні аеродрому часів Другої світової війни у тихоокеанському острові Тініан у найближчі місяці, заявив генерал військово-повітряних сил. Це частиною ініціативи з розосередження літаків у Індо-Тихоокеанському регіоні, оскільки ракетна загроза Китаю продовжує зростати, пише видання.

Вигляд аеропорту Тініан у 1945 році
Вигляд аеропорту Тініан у 1945 році
Wikipedia

Військово-повітряні сили США активізують будівництво на аеродромі Тініан Північний, який колись використовувався найбільшим флотом бомбардувальників B-29 під час Другої світової війни, а також на Міжнародному аеродромі Тініан, заявив командувач Тихоокеанськими ВПС, генерал Кеннет Вілсбах.

Огородження ями, у колишному аеропорті Тініан, з якої атомна бомба була завантажена на бомбардувальник B-29 для бомбардування Хіросіми в серпні 1945 року.
Огородження ями, у колишному аеропорті Тініан, з якої атомна бомба була завантажена на бомбардувальник B-29 для бомбардування Хіросіми в серпні 1945 року.

Американські військові досягнуть «значного прогресу» у відновленні аеродрому часів Другої світової війни на тихоокеанському острові Тініан найближчими місяцями в рамках ініціативи з розосередження авіації по всьому Індо-Тихоокеанському регіоні, оскільки ракетна загроза Китаю продовжує зростати»,  – заявив Вільсбах. Американські військові розпочнуть розчищення території найближчим часом.

Генерал Кеннет Вілсбах каже, що ВПС США активізують будівництво аеродрому Тініан
Генерал Кеннет Вілсбах каже, що ВПС США активізують будівництво аеродрому Тініан
ВВС США

Коли саме аеродром відновить роботу, військовослужбовець не уточнив. На будівельні роботи виділять $78 млн. Острів Тініан належав Японії до 1944 року. Після захоплення території військами США він був використаний як пункт розташування бомбардувальників. 9 серпня 1945 року з нього вилетів B-29, який скинув атомну бомбу «Товстун» на Нагасакі.

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Теги: аеродром аеропорт США військові бомбардування Японія

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