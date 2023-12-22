США планують відновити аеродром, з якого бомбили Японію
США повернуть аеродром часів Другої світової війни в Тихому океані, розчистивши джунглі до літа
США планують розпочати відновлення аеродрому на острові Тініан, повідомив командувач тихоокеанських ВПС США генерал Кеннет Вільсбах в інтерв'ю Nikkei Asia. Востаннє його використали для атомного бомбардування Японії у 1945 році під час Другої світової війни. Після цього аеродром був закинутий та поглинений джунглями.
Збройні сили США планують досягнути «значного прогресу» у відновленні аеродрому часів Другої світової війни у тихоокеанському острові Тініан у найближчі місяці, заявив генерал військово-повітряних сил. Це частиною ініціативи з розосередження літаків у Індо-Тихоокеанському регіоні, оскільки ракетна загроза Китаю продовжує зростати, пише видання.
Військово-повітряні сили США активізують будівництво на аеродромі Тініан Північний, який колись використовувався найбільшим флотом бомбардувальників B-29 під час Другої світової війни, а також на Міжнародному аеродромі Тініан, заявив командувач Тихоокеанськими ВПС, генерал Кеннет Вілсбах.
Американські військові досягнуть «значного прогресу» у відновленні аеродрому часів Другої світової війни на тихоокеанському острові Тініан найближчими місяцями в рамках ініціативи з розосередження авіації по всьому Індо-Тихоокеанському регіоні, оскільки ракетна загроза Китаю продовжує зростати», – заявив Вільсбах. Американські військові розпочнуть розчищення території найближчим часом.
Коли саме аеродром відновить роботу, військовослужбовець не уточнив. На будівельні роботи виділять $78 млн. Острів Тініан належав Японії до 1944 року. Після захоплення території військами США він був використаний як пункт розташування бомбардувальників. 9 серпня 1945 року з нього вилетів B-29, який скинув атомну бомбу «Товстун» на Нагасакі.
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