Китай використовує штучний інтелект для шпигунства за американцями – WSJ

США кажуть, що Китай краде секрети штучного інтелекту для шпигунства за американцями

Китай використовує штучний інтелект (ШІ) для збирання інформації про громадян США. Про це пише The Wall Street Journal.

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За даними газети, такі побоювання звучать з боку американських спецслужб. Штучний інтелект був у списку критично важливих технологій США, які має захистити Федеральне бюро розслідувань. Водночас Китай помістив ШІ до списку технологій, у яких вчені хочуть досягти прориву до 2025 року.

Можливості ШІ Китаю вже вважаються величезними, але нещодавно розвідувальні служби США зробили нові попередження, крім загрози крадіжки інтелектуальної власності. Замість того, щоб просто викрадати комерційні таємниці, ФБР та інші агентства вважають, що «Китай може використовувати ШІ для збирання та зберігання даних на американців у масштабах, які не були можливі ніколи раніше».

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Видання додає, що це питання було одним з головних на зустрічі голів ФБР, що відбулася в жовтні, і розвідслужб західних країн з представниками найбільших американських IT-компаній.

Китай був пов’язаний із низкою значних крадіжок особистих даних протягом багатьох років, і штучний інтелект може бути використаний як «підсилювач» для підтримки подальших хакерських операцій, заявив директор ФБР Крістофер Рей, виступаючи на пресконференції в Силіконовій долині

У США вважають, що Китай може використати зібрані особисті дані американців, зокрема, для того, щоб виявляти шпигунів, а також стежити за посадовими особами американської адміністрації, робить висновок The Wall Street Journal.

До слова, після більш ніж 37 годин переговорів цього тижня делегати від Європейської комісії, Європейського парламенту та 27 країн-членів ЄС досягли згоди щодо регулювання штучного інтелекту (ШІ).Учасники переговорів погодилися дозволити деяке сканування обличчя у реальному часі, але з гарантіями та винятками. Угода заборонить біометричне сканування, яке класифікує людей за чутливими характеристиками, такими як політичні чи релігійні переконання, сексуальна орієнтація чи раса. Офіційні особи заявили, що це одне з найскладніших та найчутливіших питань.

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