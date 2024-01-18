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Байден після зустрічі з членами Конгресу зробив заяву щодо допомоги Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден після зустрічі з членами Конгресу зробив заяву щодо допомоги Україні
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
фото з відкритих джерел

Байден: «Я вважаю, що більшість членів Конгресу підтримує допомогу Україні»

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, вважає, що більшість у Конгресі підтримає схвалення фінансування військової допомоги для України. Проте він також не виключає і «катастрофічний» варіант. Про це повідомляє «Голос Америки».

Відповідну заяву американський лідер зробив, відповідаючи на питання журналістів про свої очікування щодо схвалення законодавцями фінансової та військової підтримки України з боку Штатів після вчорашньої зустрічі із членами Конгресу.

«Я вважаю, що більшість членів Конгресу підтримує допомогу Україні», – сказав Байден.

Разом з тим він висловився про можливість провалу у голосуванні по затвердженню відповідного пакета допомоги.

«Питання – чи зможе незначна меншість заблокувати її, що було б катастрофою», – зазначив Байден.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден провів зустріч із лідерами Конгресу в Білому домі, де обговорив своє прохання про виділення мільярдів доларів на фінансування України та Ізраїлю.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, якщо Конгрес США не затвердить додаткове фінансування України, про яке попросив президент Джо Байден, це створить справжню проблему.

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Теги: США фінансування Україна Ентоні Блінкен

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