Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільком українцям буде потрібна гуманітарна допомога в 2024-му: ООН назвала цифру

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Скільком українцям буде потрібна гуманітарна допомога в 2024-му: ООН назвала цифру
40% населення України потребуватиме гуманітарної допомоги
фото з відкритих джерел

Поточна гуманітарна ситуація може погіршитися у 2024 році

Понад 14,6 мільйонів людей, 40% населення України, цього року потребуватиме гуманітарної допомоги. Про це повідомило Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Зазначається, що поточна гуманітарна ситуація, ймовірно, ще більше погіршиться у 2024 році. Це станеться, якщо триватимуть військові дії, а також якщо триватимуть атаки, спрямовані на енергетику та іншу критичну інфраструктуру взимку.

За даними ООН, війна змусила близько 6,3 млн українців виїхати за кордон. Станом на кінець 2023 року в Європі було зафіксовано 5,9 млн біженців з України.

Також повідомляється, що 15 січня Управління ООН з координації гуманітарних питань й Управління Верховного комісара ООН у справах біженців планують спільно запустити План гуманітарних потреб і реагування для України, а також Регіональний план щодо біженців на 2024 рік.

«Задоволення найнагальніших потреб в Україні й сусідніх країнах вимагатиме посиленої і постійної підтримки з боку держав-членів, приватного сектора й партнерів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні з січня по жовтень 2023 року зареєстровано понад 200 кримінальних правопорушень щодо незаконного використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безплатної допомоги з метою отримання прибутку. 50 осіб отримали підозру.

До слова, Словаччина ухвалила рішення передати Україні гуманітарну допомогу, щоб пережити зиму. Загальна сума допомоги становитиме 203 492 євро.

Читайте також: Гуманітарка – стоп? Чому волонтери б’ють на сполох
Теги: ООН війна гуманітарна допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по Харкову
Чи зможе Росія захопити Харків?
16 грудня, 2023, 19:00
За рахунок того, що Росія знекровлюється у війні з Украиною, безпека Японії посилюється
Посол: Японія і Тайвань дуже уважно вивчають війну Росії проти України
7 сiчня, 20:00
Доповідач у резонансній справі, суддя Сергій Головатий у далекому 2010 році голосував за ратифікацію Угоди між Україною та Росією про перебування Чорноморського флоту РФ на території України
Гріх судді Головатого. Хто поставить крапку в історичній державній зраді? Правосуддя
11 грудня, 2023, 10:00
Сальдо показав роботу російської ППО в небі над окупованим Генічеськом
Росіяни заявили про масовану ракетну атаку на Генічеськ (відео)
15 грудня, 2023, 21:56
Зеленський звернувся до українців напередодні Нового року (відео)
Зеленський звернувся до українців напередодні Нового року (відео)
31 грудня, 2023, 16:44
Наслідки ракетного удару по торговому центрі у Дніпрі
Окупанти випустили понад сотню ракет. Зеленський показав наслідки (відео)
29 грудня, 2023, 10:30
Наслідки нічної атаки «Шахедів» на Київ
«Ми і діти вижили в пеклі». У Києві дрони зруйнували квартиру журналіста (фото)
22 грудня, 2023, 08:28
Український десант восени 2023 року висадився на лівому березі Дніпра
Героїчні підсумки року: 10 спецоперацій, яким ми раділи найбільше підсумки
29 грудня, 2023, 21:00
Україна не проводить примусову мобілізацію українців за кордоном
Екскомандир «Айдару» відповів, чи можна мобілізувати українців з-за кордону
8 сiчня, 09:36

Події в Україні

Скільком українцям буде потрібна гуманітарна допомога в 2024-му: ООН назвала цифру
Скільком українцям буде потрібна гуманітарна допомога в 2024-му: ООН назвала цифру
Окупанти хочуть захопити населений пункт поблизу Бахмута перед виборами в РФ: аналіз ISW
Окупанти хочуть захопити населений пункт поблизу Бахмута перед виборами в РФ: аналіз ISW
Росіяни почали мобілізовувати фермерів на окупованих територіях: ГУР розкрило деталі
Росіяни почали мобілізовувати фермерів на окупованих територіях: ГУР розкрило деталі
Окупанти завдали ударів по Харкову: влада повідомила про наслідки
Окупанти завдали ударів по Харкову: влада повідомила про наслідки
Партизани проникли в центр попередження про ракетні атаки у РФ
Партизани проникли в центр попередження про ракетні атаки у РФ
Україна понад рік чекає на систему ППО, яку обіцяла передати Канада
Україна понад рік чекає на систему ППО, яку обіцяла передати Канада

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
177K
Окупанти тисячами беруть у полон мирних українців: стали відомі справжні причини
75K
Біженці штурмують Німеччину: з якої країни прохачів притулку найбільше
67K
Генерал Годжес повідомив, яку послугу Конгрес США може зробити Кремлю
42K
Дружина Віталія Білоножка повідомила причину його смерті
37K
Помер Народний артист України Віталій Білоножко
23K
Група компаній «Нова пошта» змінює назву

Новини

Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 10 січня
Сьогодні, 04:40
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:24
Постачальниця Мінооборони відреагувала на інформацію про готельний бізнес в Хорватії
Вчора, 19:28
Окупанти намагаються вибити ЗСУ з позицій на півдні – Генштаб
Вчора, 06:59
Вибухи в Білгороді, Росія заблокувала сайт ПЦУ: головне за ніч
Вчора, 06:50
Ожеледиця, місцями опади: прогноз погоди на 9 січня
Вчора, 05:00

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
9 сiчня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua