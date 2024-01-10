Скільком українцям буде потрібна гуманітарна допомога в 2024-му: ООН назвала цифру

Поточна гуманітарна ситуація може погіршитися у 2024 році

Понад 14,6 мільйонів людей, 40% населення України, цього року потребуватиме гуманітарної допомоги. Про це повідомило Управління ООН з координації гуманітарних питань.

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Зазначається, що поточна гуманітарна ситуація, ймовірно, ще більше погіршиться у 2024 році. Це станеться, якщо триватимуть військові дії, а також якщо триватимуть атаки, спрямовані на енергетику та іншу критичну інфраструктуру взимку.

За даними ООН, війна змусила близько 6,3 млн українців виїхати за кордон. Станом на кінець 2023 року в Європі було зафіксовано 5,9 млн біженців з України.

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Також повідомляється, що 15 січня Управління ООН з координації гуманітарних питань й Управління Верховного комісара ООН у справах біженців планують спільно запустити План гуманітарних потреб і реагування для України, а також Регіональний план щодо біженців на 2024 рік.

«Задоволення найнагальніших потреб в Україні й сусідніх країнах вимагатиме посиленої і постійної підтримки з боку держав-членів, приватного сектора й партнерів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні з січня по жовтень 2023 року зареєстровано понад 200 кримінальних правопорушень щодо незаконного використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безплатної допомоги з метою отримання прибутку. 50 осіб отримали підозру.

До слова, Словаччина ухвалила рішення передати Україні гуманітарну допомогу, щоб пережити зиму. Загальна сума допомоги становитиме 203 492 євро.