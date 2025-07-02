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Сполучені Штати зупинили постачання зброї в Україну на кілька місяців – NYT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Сполучені Штати зупинили постачання зброї в Україну на кілька місяців – NYT
За словами неназваних посадовців, боєприпаси не постачатимуть Україні протягом кількох місяців
фото з відкритих джерел

Міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів

Білий дім оголосив про паузу в постачанні ракет для систем Patriot, керованих авіабомб і артилерійських снарядів в Україну. Озброєння є ключовими в обороні України, особливо в зоні загострення бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Офіційні особи США заявили, що боєприпаси не постачатимуть Україні протягом кількох місяців. Офіційно рішення призупинити допомогу трактується пріоритетом інтересів США після аналізу готовності армії. Представниця Білого дому Анна Келлі вказала на необхідність захисту національної обороноздатності.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Рішення про призупинення ухвалили через кілька тижнів після того, як Гегсет опублікував меморандум із вимогою провести перевірку американських запасів боєприпасів. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.

До слова, видання Politico повідомлялося, що Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння.

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Теги: США військова допомога зброя

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