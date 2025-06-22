«Гру ще не закінчено»: головний помічник верховного лідера Ірану зробив заяву

Алі Шамхані: Навіть якщо припустити повне знищення ядерної інфраструктури, гра ще не завершена

Головний радник верховного лідера Ірану попередив, що навіть у разі знищення ядерних об'єктів країни ударами США та Ізраїлю, це не означатиме завершення протистояння

Головний радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані попередив, що навіть, якщо удари США та Ізраїлю знищать ядерні об'єкти «гру не буде завершено». Про це повідомляє Главком із посиланням на CNN.

За даними іранського напівофіційного інформаційного агентства Fars, у неділю головний радник верховного лідера Ірану попередив, що навіть у разі знищення ядерних об'єктів країни ударами США та Ізраїлю, це не означатиме завершення протистояння.

«Навіть якщо припустити повне знищення ядерної інфраструктури, гра ще не завершена», – заявив Алі Шамхані, радник аятоли Алі Хаменеї та представник Ірану на переговорах зі Сполученими Штатами.

Він підкреслив, що «збагачені матеріали, внутрішні знання та політична воля залишаються недоторканими, і сюрпризи триватимуть».

Раніше ми писали, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі виступив із різкою заявою у відповідь на атаки Сполучених Штатів Америки по іранських мирних ядерних об'єктах. Він назвав дії США «серйозним порушенням Статуту ООН, міжнародного права та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Аббаса Арагчі.

«Події цього ранку є обурливими та матимуть вічні наслідки. Кожен член ООН має бути стривожений цією надзвичайно небезпечною, беззаконною та злочинною поведінкою», – заявив Арагчі, підкреслюючи серйозність ситуації.

Як відомо, ХАМАС засудив удари Сполучених Штатів по Ірану, назвавши їх порушенням норм міжнародного права. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Цей жорстокий напад є небезпечною ескалацією, сліпим підпорядкуванням планам Ізраїлю, грубим порушенням міжнародного права та прямою загрозою міжнародному миру і безпеці», – йдеться у зверненні ХАМАС.

До слова, президент Дональд Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Сьогодні ввечері я можу повідомити світу, що удари стали вражаючим військовим досягненням. Ключові об’єкти Ірану з збагачення урану були повністю і безповоротно знищені», – заявив Трамп у своєму першому публічному виступі після ударів.

Нагадаємо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.