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Сі Цзіньпін поговорив із Путіним

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сі Цзіньпін поговорив із Путіним
Китай підтримує переговори між США та Росією щодо російської-української війни
фото з відкритих джерел

Раніше президент України заявляв, що Китай може допомогти зупинити Путіна

Глава Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Сіньхуа».

Деталей щодо розмови китайського лідера та російського диктатора немає.

Нагадаємо, Китай вперше виявив справжню зацікавленість у сприянні мирним переговорам для завершення війни в Україні. Пекін може бути за столом переговорів, якщо буде готовий надати гарантії безпеки.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай може допомогти Україні зупинити російського диктатора Володимира Путіна різними можливостями.

Як зазначив президент, Україна ніколи не запитувала зброю в Китаю, бо знає яка буде відповідь. «І якщо Китай хоче відіграти роль у цьому, ми готові про це говорити», – каже він.

Водночас президент України Володимир Зеленський вважає, що серед учасників перемовин мають бути Україна, Європа, США та Росія.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що США будуть намагатися зупинити гарячу фазу війни в цьому році. Водночас президент додав, що Україні від РФ не потрібно ніяких гарантій безпеки.

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Теги: росія Китай путін Сі Цзіньпін

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