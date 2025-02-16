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Зеленський прибув із візитом до ОАЕ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський прибув із візитом до ОАЕ
Літак президентського подружжя уже приземлився в Абу-Дабі
фото: скріншот із відео

«Пріоритет – щоб іще більше наших людей повернулися додому з полону», – сказав президент

Президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською прибули до Об’єднаних Арабських Еміратів із офіційним візитом.

Літак президентського подружжя уже приземлився в Абу-Дабі. 

«Пріоритет – щоб іще більше наших людей повернулися додому з полону. А також інвестиції та економічне партнерство. Велика гуманітарна програма», – прокоментував візит Зеленський.

Раніше стало відомо, що Зеленський відвідає Саудівську Аравію. Також міжнародні інформаційні агенції повідомили, що офіційні особи США і Росії вирушили до Саудівської Аравії, щоб розпочати переговори щодо України, і така зустріч має відбутися найближчими днями.

До американської делегації входять держсекретар США Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланець Білого дому на Близькому Сході Стів Віткофф.

Водночас, за даними джерел, спецпредставник Трампа з українсько-російських переговорів, генерал Кіт Келлог, не буде присутній.

Співрозмовники також повідомили, що США не планують залучати до переговорів представників інших європейських держав. 

Напередодні з'ясувалося, що Саудівська Аравія підтримала ідею проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на своїй території. 

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися в Саудівській Аравії. При цьому глава Білого дому додав, що, ймовірно, відвідає Росію і чекатиме на Путіна в США.

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Теги: інвестиції Дональд Трамп Саудівська Аравія Володимир Зеленський президент радник переговори Марко Рубіо Кіт Келлог

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