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Китай пропонував організувати зустріч Путіна і Трампа – WSJ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Китай пропонував організувати зустріч Путіна і Трампа – WSJ
Китай пропонував допомогу в організації зустрічі Путіна і Трампа
фото із відкритих джерел

Китай намагається зіграти роль миротворця щодо України, але США та Європа сприйняли б пропозицію Пекіна скептично, враховуючи його тісні зв'язки з Москвою

Влада КНР нещодавно направляла пропозицію до Вашингтона провести зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Путіна щодо України. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

«За словами людей у ​​Пекіні та Вашингтоні, знайомих із питанням, китайські чиновники за останні дні через посередників запропонували команді Трампа провести саміт двох лідерів та сприяти мирним зусиллям після потенційного перемир'я», – інформує газета.

Проте, за даними видання, США та Європа відреагували на цю ідею без ентузіазму через занепокоєння з приводу тісних зв'язків Пекіна та Москви.

Джерела уточнили, що КНР планувала такий саміт без участі президента Володимира Зеленського.

Співрозмовники The Wall Street Journal також сказали, що голова КНР Сі Цзіньпін хоче у такий спосіб сприяти врегулюванню війни, щоб це не зашкодило відносинам Пекіна з Москвою. Китайські ініціативи при цьому не мають на увазі скорочення економічних зв'язків Китаю з РФ.

Тим часом очікується, що віцепрезидент США Джей Ді Венс у п'ятницю на Мюнхенській безпековій конференції озвучить позицію Вашингтона щодо переговорів. Двоє неназваних європейських офіційних осіб також заявили, що спецпосланник президента США щодо Росії та України Кіт Келлог говорив європейським дипломатам про намір якнайшвидше ознайомити Трампа з варіантами закінчити кризу в Україні.

У Білому домі не підтвердили отримання пропозиції від Пекіна, але піддали його критиці. «Зовсім нежиттєздатно», – сказав представник адміністрації.

У посольстві КНР у Вашингтоні зазначили, що не знайомі з такою ідеєю. «Ми сподіваємося, що сторони працюватимуть над деескалацією ситуації та добиватимуться політичного врегулювання», – сказав представник дипмісії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися в Саудівській Аравії.

До слова, те, що Україна повернеться до довоєнних кордонів 2014 року, є малоймовірним. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, яке відбулося у Вашингтоні після його розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Теги: Сі Цзіньпін президент Україна політика Дональд Трамп Європа путін Китай саміт

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