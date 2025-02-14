Трамп має намір особисто зустрітися з Путіним та Сі Цзіньпіном

Трамп заявив про намір провести зустрічі з Путіним та Сі Цзіньпіном і пояснив коли це відбудеться

Президент США Дональд Трамп заявив про бажання якнайшвидше провести особисті переговори з російським лідером Володимиром Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном. Про це пише Reuters.

Так він відповів на запитання під час бесіди з журналістами у Білому домі щодо можливості тристороннього саміту США, Росії та Китаю.

«Я уявляю це, коли все трохи заспокоїться», – сказав Трамп.

За словами політика, його другий термін розпочався, коли «світ ніби злітає у повітря». Трамп заявив про намір провести зустрічі з Путіним та Сі Цзіньпіном, коли «ми з цим розберемося».

Зокрема, американський президент має намір обговорити скорочення військових бюджетів країн удвічі.

12 лютого Путін і Трамп поговорили телефоном. Американський лідер заявив, що вони домовилися про «негайний» початок переговорів щодо України. Президенти також домовилися зустрітися особисто та запросили один одного до своїх країн.

Президент США Дональд Трамп анонсував переговорну зустріч представників України та Росії щодо припинення війни, яка має відбутися у Саудівській Аравії. Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що представники України, Росії та Америки зустрінуться сьогодні 14 лютого, на Мюнхенській безпековій конференції.

Пізніше «рупор Кремля» Дмитро Пєсков заявив, що зустріч глав Росії та США у третій країні має відбутися раніше, ніж обмін візитами.