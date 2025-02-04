Підготовка зустрічей між командами Зеленського та Трампа: стали відомі деталі

Займе певний час – Маркарова про підготовку зустрічі Зеленського і Трампа

Маркарова: Українське посольство «завжди готує і зустрічі, і дзвінки»

Посолка України у США Оксана Маркарова розповіла, що українське посольство займається підготовкою зустрічей між командами Зеленського та Трампа. Про це вона розповіла в інтерв'ю Суспільному.

Маркарова заявила, що українське посольство «завжди готує і зустрічі, і дзвінки».

«Це займає певний час. Контактів в України (у команді нового президента США, - ред.) набагато більше, ніж в інших країн», – наголосила вона.

Маркарова також вказала, що у посольства є гарні контакти держсекретарем США Марко Рубіо та радником з нацбезпеки Майком Волцом. За її словами, з ними працювали ще до обрання Трампа.

Нагадаємо, у понеділок, 3 лютого, президент США Дональд Трамп підписав п’ять указів про призначення спеціальних представників США із різних питань, серед них й щодо призначення Кіта Келлога спецпредставником з питань України та Росії.

До слова, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати розглядаються Росією як можливі місця проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє агентство Reuters.

Російські офіційні особи неодноразово заперечували будь-які прямі контакти зі США щодо підготовки телефонної розмови між Трампом і Путіним, яка передуватиме можливій зустрічі пізніше цього року.

Однак, за словами російських джерел, які говорили на умовах анонімності, російські високопосадовці відвідали Саудівську Аравію та ОАЕ протягом останніх тижнів.