Трамп раз і назавжди планує вирішити питання палестинського народу

Трамп запропонував, щоб переміщені палестинці у Газі були «назавжди» переселені за межі охопленої війною території

Газу чекає забудова, а палестинців переселення: нові ініціативи Трампа

Судячи з усього Трамп вирішив радикально вирішити питання, щодо «палестинського народу» раз і назавжди. Газа буде розселена. Інші «автономії» на Правому Березі річці Іордан скоріш за все будуть ліквідовані. Вони тепер будуть жити як араби в Ізраїлі, яких там 2 млн та які чомусь не хочуть жити у Газі там «автономіях», в єдиній державі.

Ну, і Трамп ще раз підтвердив, що забудовники у всіх країнах плюс мінус однакові по характеру – у них серце кров'ю обливається, коли вони бачать незабудоване узбережжя.

У цьому випадку у Газі. Після забудови людях з Гази буде запропоновано повернутися та працювати у нових секторах економіки.

Судячи з того, що більшість арабських країн мовчить, то значить вони теж вже готові закрити це питання раз і назавжди.

До речі, саме для цього Трамп дресирував Канаду, Мексику, Панаму та Колумбію. Ніхто не сумнівається у серйозності намірів Трампа.

Це тактика носорога, що біжить. Коли він біжить на тебе, то це не його проблема. А твоя.

Президент Дональд Трамп запропонував, щоб переміщені палестинці у Газі були «назавжди» переселені за межі охопленої війною території і запропонував США взяти на себе «відповідальність» за реконструкцію зруйнованої війною території.