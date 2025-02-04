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Операції зі зміни статі та їжа для бойовиків. Білий дім опублікував список «розтрат» USAID

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Операції зі зміни статі та їжа для бойовиків. Білий дім опублікував список «розтрат» USAID
У Вашингтоні 3 лютого було закрито штаб-квартиру Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Співробітники отримали вказівки залишитися вдома
колаж: glavcom.ua

Адміністрація Трампа звинуватила USAID у розтратах й зловживанні

Адміністрація американського президента Дональда Трампа опублікувала список «розтрат та зловживань» в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID). Про це йдеться на сайті Білого дому.

«Десятиліттями Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) було непідзвітним платникам податків, у той час направляючи величезні суми грошей на безглузді – і, у багатьох випадках, зловмисні – улюблені проєкти вкорінених бюрократів, практично без нагляду», – заявили у Білому домі.

Адміністрація Трампа звинуватила USAID у розтратах й зловживанні, а також продемонструвала такі витрати:

  • $1,5 млн на «розширення справедливості різноманітності та залучення до робочих місць і бізнес-спільнот Сербії»;
  • $70 тис. на DEI musical в Ірландії;
  • $2,5 млн на електромобілі для В'єтнаму;
  • $47 тис. на «трансгендерну оперу» в Колумбії;
  • $32 тис. на «трансгендерний комікс» у Перу;
  • $2 млн на зміну статі та «ЛГБТ-активізм» у Гватемалі
  • $6 млн на фінансування туризму в Єгипті;
  • мільйони доларів для EcoHealth Alliance – який брав участь у дослідженнях в лабораторії Ухань;
  • «Сотні тисяч страв, які пішли пов’язаним з Аль-Каїдою бойовикам у Сирії»;
  • фінансування «персоналізованих» протизаплідних засобів контролю народжуваності в країнах, що розвиваються.

«При президентові Трампі марнотратство, шахрайство та зловживання припиняється зараз», – підсумували у Білому домі.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що він виконує обов'язки директора Агентства з міжнародного розвитку (USAID).

Нагадаємо, протягом останнього тижня близько 100 співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) були відправлені в адміністративну відпустку, а призначений адміністрацією президента Трампа керівник апарату USAID Метт Хопсон подав у відставку. Сьогодні глава нового департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілон Маск назвав Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) злочинною організацією.

Зазначається, що адміністрація нового президента США Дональда Трампа на вихідних відправила в адміністративну відпустку ще десятки співробітників USAID, оскільки прагне скасувати незалежність агентства і передати його під контроль Державного департаменту.

За словами джерел, майже 30 кар'єрних співробітників бюро з питань законодавства та зв'язків з громадськістю втратили доступ до своєї електронної пошти, в результаті чого загальна кількість старших кар'єрних співробітників USAID, які були відправлені у відпустку протягом останнього тижня, наблизилася до 100 осіб.

Як повідомлялося, у Вашингтоні сьогодні, 3 лютого, було закрито штаб-квартиру Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Співробітники отримали вказівки залишитися вдома.

До слова, американський мільярдер Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп призначив главою Департаменту ефективності уряду (DOGE), заявив, що працює над закриттям Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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Теги: Дональд Трамп бізнес незалежність фінансування Ілон Маск президент Марко Рубіо

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