Третя річниця вторгнення. У столиці Болгарії відбулися заходи на підтримку України

Заступник міністра оборони Болгарії зробив заяву про підтримку України

Сьогодні, 24 лютого, в столиці Болгарії Софії пройшли заходи присвячені третій річниці російської широкомасштабної військової агресії проти України. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

Заходи розпочались з публічної дискусії на тему: «Три роки війни проти України», організованої Спілкою офіцерів запасу «Атлантик», Атлантичним клубом Болгарії, Атлантичною радою Болгарії та Софійським безпековим форумом за підтримки посольства України в Болгарії та Міністерства оборони Болгарії.

В дискусії, зокрема, взяли участь посол України в Болгарії Олеся Ілащук, заступник міністра оборони Болгарії Радостін Ілієв, колишній міністр оборони Болгарії Велізар Шаламанов, виконавчий директор Центру оборонних стратегій України Олександр Хара.

«Закликаю міжнародних партнерів до об’єднання та посилення підтримки, адже лише спільними зусиллями ми зможемо подолати агресію», – зазначила під час свого виступу посол Олеся Ілащук. «Наша спільна мета – встановити міцний і справедливий мир, разом ми подолаємо всі труднощі», – додала вона і подякувала болгарському народу і уряду за надану Україні допомогу.

Зі свого боку, Радостін Ілієв зазначив, що Болгарія продовжить підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. «Надання допомоги Україні зараз є надзвичайно важливим, оскільки це спосіб для країни сісти за стіл переговорів сильнішою з гарантіями безпеки та майбутнього», – сказав заступник міністра оборони Болгарії.

8 фото На весь екран













фото: glavcom.ua

Після дискусії учасники заходу мали змогу проглянути український короткометражний документальний фільм «Битва за Україну», який отримав нагороду в конкурсі короткометражних фільмів на сьомому Міжнародному фестивалі незалежного кіно Art Awards у Каннах.

Також, в приміщенні столичного Центрального військового клубу, де проводилась публічна дискусія, була організована фотовиставка «Стерті з лиця землі», яка показала наслідки російської військової агресії для східних і південних регіонів України.

Ввечері біля будівлі адміністрації президента Болгарії, був проведений мітинг, в якому взяли участь представники української діаспори в Болгарії, українські біженці, жителі болгарської столиці, місцеві громадські та культурні діячі, а також відомі політики, серед яких був співголова партії «Продовжуємо зміни», колишній прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков.

«Європа сильна і може визначати, що станеться, а ми, болгари, перебуваємо в її центрі. Ми захищаємо європейські цінності, бо вони теж українські. Україна є частиною Європи і ми будемо за це боротися, – сказав Кирил Петков під час свого виступу на мітингу.

Сам мітинг традиційно завершився ходою вулицями Софії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.