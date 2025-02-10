Сі Цзіньпін збирається до Москви на 9 травня

Очільника Китаю особисто запросив кремлівський диктатор

Глава Китаю Сі Цзіньпін прийняв запрошення російського диктатора Володимира Путіна приїхати у Москву 9 травня. Про це заявив посол Росії в Китаї Ігорь Моргулов.

Водночас Сі Цзіньпін запросив Путіна в Китай на урочистості з нагоди 80-річчя перемоги над Японією та завершення Другої світової війни. У Китаї візит президента до Москви поки не коментували.

Як відомо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що мав би за честь приїхати до Москви 9 травня, щоб відзначити російський День перемоги у 2025 році. В Москву також збираються президент Сербії Александр Вучич та президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував нові контакти з лідером КНР Сі Цзіньпіном, але не повідомив, коли вони можуть відбутися.

До слова, нещодавні кадрові призначення голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна на ключові керівні посади в країні можуть свідчити про підготовку наступника, яким, на думку експертів, може стати один із молодих чиновників, які народилися у 1970-х роках. Як пише агентство Bloomberg, понад 20% управлінських позицій у Китаї найближчим часом буде оновлено, і на ці пости прийдуть представники нового покоління.