Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сі Цзіньпін збирається до Москви на 9 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сі Цзіньпін збирається до Москви на 9 травня
Китайський лідер приїде подивитись парад на Красній площі
фото з відкритих джерел

Очільника Китаю особисто запросив кремлівський диктатор

Глава Китаю Сі Цзіньпін прийняв запрошення російського диктатора Володимира Путіна приїхати у Москву 9 травня. Про це заявив посол Росії в Китаї Ігорь Моргулов.

Водночас Сі Цзіньпін запросив Путіна в Китай на урочистості з нагоди 80-річчя перемоги над Японією та завершення Другої світової війни. У Китаї візит президента до Москви поки не коментували.

Як відомо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що мав би за честь приїхати до Москви 9 травня, щоб відзначити російський День перемоги у 2025 році. В Москву також збираються президент Сербії Александр Вучич та президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував нові контакти з лідером КНР Сі Цзіньпіном, але не повідомив, коли вони можуть відбутися.

До слова, нещодавні кадрові призначення голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна на ключові керівні посади в країні можуть свідчити про підготовку наступника, яким, на думку експертів, може стати один із молодих чиновників, які народилися у 1970-х роках. Як пише агентство Bloomberg, понад 20% управлінських позицій у Китаї найближчим часом буде оновлено, і на ці пости прийдуть представники нового покоління.

Читайте також:

Теги: Сі Цзіньпін Китай росія Москва парад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

88-річний Папа Римський Франциск
Папа Римський закликав українську молодь пробачити своїм ворогам
6 лютого, 07:36
Володимир Зеленський хоче надійних гарантій безпеки для України
Зеленський розповів, хто має сидіти за столом переговорів щодо завершення війни
5 лютого, 06:18
У РФ Рудю був присвоєний спортивний розряд «майстер спорту міжнародного класу
У Курській області Сили оборони ліквідували дворазового чемпіона світу з карате Рудя
4 лютого, 16:26
Хоча саморобний захист виглядає доволі примітивно, подібні конструкції вже показали свою ефективність
Росія намагається рятувати техніку від дронів за допомогою дивної «волохатої» БМП
2 лютого, 18:38
Комунальники вже приступили до ліквідації наслідків ворожої атаки
Масована атака на Запоріжжя: з’явились фото наслідків
1 лютого, 06:38
ДБР аналізує воєнну документацію, розбирає дії командування, які вплинули на швидку окупацію Півдня у 2022 році
Хто здав Південь України росіянам? Нові деталі скандального розслідування (документи) Війна і право
24 сiчня, 12:00
Історик: На місце стабільності приходить нестабільність, і приходять великі країни, або блоки, які контролюють безпеку в їхньому розумінні їхнього власного регіону
Гірша, ніж під час Холодної війни. Історик з Гарварду оцінив поточну геополітичну ситуацію
23 сiчня, 06:30
Трамп запросив лідера Китаю на свою інавгурацію
Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з Трампом
17 сiчня, 16:02
Українцям буде важче залишатись у Норвегії
В Україні уже безпечно? Норвегія спантеличила біженців своїм рішенням
15 сiчня, 08:05

Політика

Сі Цзіньпін збирається до Москви на 9 травня
Сі Цзіньпін збирається до Москви на 9 травня
Шольц і Мерц вперше зустрілися на дебатах: говорили про Україну
Шольц і Мерц вперше зустрілися на дебатах: говорили про Україну
Трамп заявив про «досягнення прогресу» в переговорах про завершення війни в Україні
Трамп заявив про «досягнення прогресу» в переговорах про завершення війни в Україні
Трамп заявив, що США введуть 25% мито на імпорт сталі та алюмінію
Трамп заявив, що США введуть 25% мито на імпорт сталі та алюмінію
Трамп повторює обіцянку взяти під контроль США Сектор Гази
Трамп повторює обіцянку взяти під контроль США Сектор Гази
Віцепрезидент США заявив про зустріч з Зеленським
Віцепрезидент США заявив про зустріч з Зеленським

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 лютого 2025
30K
Тіна Кароль влаштувала «Скандал» українською
16K
Полонений росіянин прочитав «Заповіт» та розповів, що зрозумів
11K
Із понеділка в Україні будуть відключення світла. Деталі від «Укренерго»
8678
Командир морпіхів назвав три найбільші проблеми у війську

Новини

У Харкові СБУ затримала диякона Московської церкви, який «зливав» позиції захисників
Сьогодні, 10:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:14
10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та прикмети
Сьогодні, 00:05
9 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 лютого, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
7 лютого, 08:54

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua