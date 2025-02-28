Стало відомо, скільки прибутків США очікують отримати від угоди про корисні копалини

Гассет вважає, що ця угода зміцнить національну безпеку США, забезпечивши доступ до критично важливих ресурсів

Радник Білого дому Кевін Гассет припустив, що реальна цінність угоди з Україною може бути навіть вищою, ніж вони думають

США планують отримати $20 млрд прибутку від угоди щодо українських рідкісноземельних мінералів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву радника Білого дому з економічних питань Кевіна Гассета.

Гассет припустив, що реальна цінність угоди може бути навіть вищою, враховуючи її стратегічне значення для США.

За його словами, президент Дональд Трамп вважає, що ця угода не лише зміцнить національну безпеку США, забезпечивши доступ до критично важливих ресурсів, а й дозволить закріпити контроль над відповідними територіями, оскільки ніхто не хоче нападати на об’єкти, що належать Сполученим Штатам.

Нагадаємо, представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф сказав, що США зацікавлені в співпраці з Москвою, оскільки Росія має значні поклади корисних копалин на своїй території. Про це інформує «Главком» із посиланням Fox News.

Віткофф зазначив, що поклади корисних копалин в Україні досить великі, але й Росія має значні запаси.

На його думку, після укладення мирної угоди щодо припинення російсько-української війни, у США та Росії буде багато можливостей для співпраці, у тому числі економічної.

Раніше Росія запропонувала США отримати права власності на мінерали, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

За даними видання, минулого тижня в Саудівській Аравії високопоставлені помічники Путіна обговорили ідею про угоду щодо рідкісноземів з американськими чиновниками. Йшлося про надання доступу США до корисних копалин у окупованій частині Донецької та Запорізької областей. Повідомляється, що Сполучені Штати не погодилися на угоду, але й не відкинули її.

Трамп раніше заявляв, що угода про корисні копалини з Росією може відбутися. А Путін вже озвучував, що може дати США доступ до рідкісних корисних копалин на окупованій території України.