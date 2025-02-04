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Білий дім надав Ілону Маску «спеціальний статус» для роботи в уряді

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Білий дім надав Ілону Маску «спеціальний статус» для роботи в уряді
За словами Трампа, мільярдер має доступ до звільнення людей, яких він і адміністрація вважають «поганими»
фото з відкритих джерел

У ранзі «спеціального співробітника» Маск уникає конфлікту інтересів, адже не отримує зарплату і «чітко дотримується законів»

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Ілон Маск офіційно отримав від адміністрації президента Дональда Трампа статус «спеціального урядового співробітника», який нібито дозволяє бізнесмену цілком легально займатися державними справами. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що цей крок є своєрідною відповіддю на критику втручання Маска у роботу урядових установ – зокрема «захоплення» Офісу з управління персоналом та доступу до платіжної системи Казначейства США. 

За версією Білого дому, у ранзі «спеціального співробітника» мільярдер уникає будь-яких конфліктів інтересів, адже не отримує зарплату і «чітко дотримується законів». Одночасно з роботою в уряді Маск зберігає контроль над компаніями Tesla та SpaceX – остання виконує низку замовлень Пентагону та розвідки на мільярди доларів. 

Відповідно до законодавства, статус «спеціального урядового співробітника» надається на період не більше 130 днів. Проте в адміністрації Трампа не уточнили, як довго Маск буде ним користуватися. Раніше президент США стверджував, що діяльність очолюваного мільярдером департаменту урядової ефективності має завершитися на день незалежності США 4 липня 2026 року. 

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп призначив главою Департаменту ефективності уряду (DOGE), заявив, що працює над закриттям Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Як повідомлялося, Ілон Маск став дипломатичним «головним болем» для Європи. Європейські лідери побоюються критикувати підприємця, оскільки бояться зіпсувати відносини із обраним президентом США Дональдом Трампом.

Також відомо, що Ілон Маск прагнув отримати офіс у Західному крилі Білого дому, але адміністрація президента США вирішила розмістити новостворений Департамент ефективності державного управління (Doge) у будівлі виконавчого офісу Ейзенхауера.

До слова, американський підприємець Ілон Маск обговорює з союзниками усунення британського прем'єр-міністра Кіра Стармера. Про це пише газета The Financial Times. За даними видання, для цього бізнесмен хоче залучити альтернативні політичні рухи, зокрема праву партію Найджела Фаража Reform UK.

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Теги: Адміністрація Президента Дональд Трамп День Незалежності Tesla Ілон Маск SpaceX президент бізнесмен

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