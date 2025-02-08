Перші поствоєнні вибори. Глава «Опори» попередила: Дія – це погана ідея

Ольга Айвазовська: «Вартість помилки – легітимність влади»

Ольга Айвазовська, голова громадянської мережі «Опора», попереджає щодо можливості використання «Дії» для електронного голосування на перших поствоєнних виборах. Вона зазначила, що система не витримала випробування Євробаченням, і вартість помилки під час виборчого процесу може мати катастрофічні наслідки для легітимності влади в Україні. Про це Айвазовська зауважила у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

««Дія» – це погана ідея, бо вона не пройшла випробування навіть Євробаченням. Ціна помилки є настільки високою, що це може дискредитувати весь процес. Більше того, будь-які помилки можуть бути використані росіянами для ІПСО чи пропаганди проти виборів», – зазначила Айвазовська.

За словами голови «Опори», електронне голосування у будь-якому додатку на перших повоєнних виборах – найгірше, бо вартість помилки – легітимність влади.

«Реальність така: якщо ми готові до найгіршого сценарію, витримаємо. Якщо живемо в рожевих ілюзіях, що нас пронесе, це будуть найгірші вибори. Ці вибори будуть виборами виживання, легітимності, незалежності. Якщо буде обрана особа і її спосіб чи чистота обрання буде поставлена під питання, ми втратимо дуже багато. Можливо, все. Тому що, лідери держав відмовлятимуться спілкуватися з новообраним чи переобраним лідером. І все, це failed state», – сказала Ольга Айвазовська.

Нагадаємо, раніше США заявили про необхідність проведення виборів в Україні, аргументуючи це тим, що більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Росія маніпулює і поширює фейки про те, що влада в Україні нібито нелегітимна. Хоча під час воєнного стану вибори проводити заборонено Конституцією.

Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив, що під час війни не може бути жодних виборів. Також посол України у США Оксана Маркарова повідомила, що Україна готова і надалі пояснювати, чому проведення виборів під час війни неможливо реалізувати.