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Представник Трампа підтвердив зацікавленість США в російських копалинах

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Представник Трампа підтвердив зацікавленість США в російських копалинах
Стів Віткофф зазначає, що в Росії є значні поклади корисних копалин

Віткофф думає, що у США та Росії буде багато можливостей для співпраці

Представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф США зацікавлені в співпраці з Москвою, оскільки Росія має значні поклади корисних копалин на своїй території. Про це інформує «Главком» із посиланням Fox News.

Віткофф зазначив, що поклади корисних копалин в Україні досить великі, але й Росія має значні запаси.

На його думку, після укладення мирної угоди щодо припинення російсько-української війни, у США та Росії буде багато можливостей для співпраці, у тому числі економічної.

Раніше Росія запропонувала США отримати права власності на мінерали, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

За даними видання, минулого тижня в Саудівській Аравії високопоставлені помічники Путіна обговорили ідею про угоду щодо рідкісноземів з американськими чиновниками. Йшлося про надання доступу США до корисних копалин у окупованій частині Донецької та Запорізької областей. Повідомляється, що Сполучені Штати не погодилися на угоду, але й не відкинули її.

Трамп раніше заявляв, що угода про корисні копалини з Росією може відбутися. А Путін вже озвучував, що може дати США доступ до рідкісних корисних копалин на окупованій території України.

Також стало відомо, що президент США Дональд Трамп продовжив низку санкцій проти РФ на рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на неопублікований виконавчий указ. Його опублікують завтра, 28 лютого.

«Відповідно до розділу 202(d) закону про надзвичайні ситуації (50 U.S.C. 1622(d)), я продовжую на 1 рік надзвичайний стан, оголошений указом 13660», – йдеться в документі.

Указ 13660 від 2014 року запроваджує санкції проти Росії через порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

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Теги: Стів Віткофф корисні копалини президент Дональд Трамп путін росія

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