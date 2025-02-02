Путін боїться переговорів, бо не може визнати програш – Зеленський

Також Зеленський вважає, що, коли Трамп заявить, що Україна має бути за столом переговорів, Путін шукатиме виправдання – затягуватиме час

Зеленський: Путін робитиме все, щоб показати, що це війна між Заходом і Росією

Російський диктатор Володимир Путін боїться прямих переговорів з Україною. Бо вважає, що це означає його програш. Про це інтерв'ю для Associated Press заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, росіяни не хочуть закінчувати війну справедливо, а Путін боятиметься прямих переговорів.

«Я думаю, що в його голові – це його програш, його слабкість, він буде боятися цього. Тому робитиме все, щоб показати, що це війна між Заходом і Росією. Він не може визнати, що реально не переміг Україну, а значить він програє. А визнати це він не може», – сказав Зеленський.

Президент додав: Путін посилає відчайдушні сигнали, що хоче говорити з президентом США Дональдом Трампом. Однак переговори за спиною України не приведуть до результатів, і Зеленський хоче, щоб Трамп контактував з Путіним уже після того, як Київ і Вашингтон визначаться з конкретними кроками для припинення війни.

Також Зеленський вважає, що, коли Трамп заявить, що Україна має бути за столом переговорів, Путін шукатиме виправдання – затягуватиме час і розповідатиме історію про нелегітимність.

Нагадаємо, виключення України з переговорів США та Росії про завершення війни, було б дуже небезпечним. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що дії російського лідера Володимира Путіна спрямовані на затягування війни та уникнення реальних переговорів.