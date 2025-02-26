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Росія пропонує США угоду щодо рідкісноземів з окупованих територій – NBC

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Росія пропонує США угоду щодо рідкісноземів з окупованих територій – NBC
Угода про корисні копалини фактично гарантує збереження контролю Росії над тимчасово окупованими територіями України
фото: LB.ua

Сполучені Штати не погодилися на угоду, але й не відкинули її

Росія запропонувала США отримати права власності на мінерали, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

За даними видання, минулого тижня в Саудівській Аравії високопоставлені помічники Путіна обговорили ідею про угоду щодо рідкісноземів з американськими чиновниками. Йшлося про надання доступу США до корисних копалин у окупованій частині Донецької та Запорізької областей. Повідомляється, що Сполучені Штати не погодилися на угоду, але й не відкинули її.

Трамп раніше заявляв, що угода про корисні копалини з Росією може відбутися. А Путін вже озвучував, що може дати США доступ до рідкісних корисних копалин на окупованій території України.

Повідомляється, що така угода фактично гарантує збереження контролю Росії над тимчасово окупованими територіями України в рамках укладення мирної угоди.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з американським лідером Дональдом Трампом у п'ятницю, 28 лютого. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звернення глави держави наприкінці 1099-го дня війни.

«Наші команди працюють з Америкою, ми готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці. Угода з Америкою. Підтримка нашої держави та людей. Гарантії миру й безпеки – це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів. Зустрінусь із президентом Трампом. Для мене та всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що також президент США Дональд Трамп заявив, що візит президента України Володимира Зеленського до США 28 лютого, у пʼятницю, вже підтверджено.

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Теги: росія путін Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент корисні копалини

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