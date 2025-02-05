Організація незаконного перетину кордону: нардепу Бондарєву обрано запобіжний захід

Нардеп заперечує, що допомагав знайомим перетинати кордон після початку повномасштабного вторгнення

Печерський районний суд Києва призначив народному депутату Костянтину Бондарєву запобіжний захід у формі особистого зобов’язання. Його підозрюють в організації незаконного перетину кордону для знайомих, оформлених як «водії». Про це повідомляє Суспільне.

Нардеп заперечує, що допомагав знайомим перетинати кордон після початку повномасштабного вторгнення.

«Це безвідповідальна брехня.Тобто ніхто нікуди не перетинав кордон, я не створював ніяких умов. Хотілось би побачити дійсно документи і вже серйозно попрацювати з цим. Я точно не мав ніяких намірів когось переправляти. І те, що прокурори кажуть, що начебто я створював умови, що 23 людини за три роки перетинали кордон. Ви що жартуєте, чи що? Тобто це народний депутат займається таким? Ну, можливо, вони по собі міряють», – сказав Бондарєв.

Нардеп також зауважив, що в цій справі можуть бути політичні переслідування. Народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко підписав заяву про взяття Костянтина Бондарєва на поруки.

Зауважимо, 18 січня правоохоронці повідомили Бондарєву про підозру. За даними слідства, у 2022–2023 роках він надсилав до Держприкордонслужби листи з проханням дозволити виїзд за кордон 23 осіб як «водіїв» для його супроводу. Однак частина цих людей перетинала кордон самостійно, а троє так і не повернулися до України.