Європейське фінансування не залежить від персони директора АОЗ – експерт
Боротьба за Агенцію оборонних закупівель, це боротьба бюджет у 300 мільярдів?
Навколо скандалу з заміною Марини Безрукової на Арсена Жумаділова вже сформувалося багато міфів… один з них: звільнення Безрукової ставить під загрозу «данську» модель фінансування». «Це твердження виглядає як банальний шантаж і спробу прив’язати певні особистості до успіхів європейської та української дипломатії. Тим паче, що більше частину коштів Данія зараз направляє… Департаменту військово-технічної політики Міноборони, а не Агенції оборонних закупівель». Про це повідомляє політичний експерт Віталій Кулик у колонці, опублікованій у виданні «Главком» – «Боротьба за АОЗ та бюджет у 300 мільярдів: міфи та «спростування».
Ще один міф: АОЗ є останнім бастіоном мотивованості та високої компетенції.
«Лише за кілька тижнів Агенція втрапила у два скандали на майже 400 мільйонів євро – закупівля застарілих протитанкових мін за ціною нових та контракт на турецькі прилади нічного бачення «мисливської» якості за вищою, ніж у військових магазинах, ціною. Як виявили журналісти, що обидва контракти укладено 31 грудня, що точно не є співпадінням. Чи є сенс ще щось пояснювати?» – запитує експерт.
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