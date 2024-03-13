Сполучені Штати можуть повністю заборонити TikTok: ухвалено законопроєкт

Раніше Байден стверджував, що готовий підписати закон, який обмежить роботу TikTok у США

Законопроєкт про заборону TikTok підтримали понад 350 членів Палати представників США

Законодавці Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки (США) підтримали законопроєкт, який може заборонити застосунок TikTok на території країни. Про це повідомляє CNN.

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Законопроєкт підтримали 352 члени Палати представників проти 65, серед яких:

15 республіканців;

50 демократів.

«Ухвалення законопроекту через контрольовану Республіканською партією Палату представників відбулося після того, як колишній президент Дональд Трамп заявив, що виступає проти заборони», – пише видання.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що готовий підписати закон, який обмежить роботу TikTok в країні.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден використовуватиме TikTok для своєї виборчої кампанії попри те, що він сам висловлював занепокоєння щодо національної безпеки цієї платформи та заборонив її використання на федеральних пристроях.

Зазначимо, група з 18 генеральних прокурорів дев’яти штатів підтримала заборону Монтани китайського додатка TikTok у США. Раніше Нью-Йорк приєднався до списку міст і штатів США, які заборонили використання TikTok на державних пристроях, посилаючись на проблеми з безпекою.

До слова, Європейська комісія відкрила справу проти TikTok компанії ByteDance задля перевірки відповідності додатка Закону про цифрові послуги.