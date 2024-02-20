Генсек НАТО прокоментував терміни надання Україні F-16

Єнс Столтенберг зауважив, що чим швидше винищувачі дістануться України, тим краще

Назвати точні терміни надання Україні винищувачів F-16 неможливо. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю «Радіо Свобода».

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«Неможливо точно сказати, коли, тому що це дилема. Ми всі хочемо, щоб F-16 були там (в Україні – ред.) якомога раніше. При цьому, звичайно, ефект від F-16 буде сильнішим і кращим, що більш будуть навчені та підготовлені пілоти. І не лише пілоти, а й технічне обслуговування, персонал і всі системи підтримки, які мають бути в наявності», – зазначив Столтенберг.

Генсекретар НАТО зауважив, що чим швидше винищувачі дістануться України, тим краще. Водночас це має бути ефективна зброя з добре підготовленими пілотами, з хорошими обслуговувальними системами в наявності в той момент, коли цей механізм нададуть Україні.

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На уточнювальне запитання щодо того, чи супроводжуватимуться винищувачі обмеженнями не завдавати ударів по території Росії, Столтенберг зазначив, що це вирішувати союзникам, які постачають авіацію.

«У різних союзників – дещо різна політика щодо цього. Але загалом, це збройна агресія Росії проти України з грубим порушенням міжнародного права. А за національним законодавством Україна має право на самооборону. І це включає також завдавання ударів по законних військових цілях – російських військових цілях за межами України. Це міжнародне право», – додав генеральний секретар Альянсу.

Нагадаємо, Збройні сили України отримають перші сучасні винищувачі F-16 влітку 2024 року, імовірно – у червні.

Раніше прем’єр-міністр нідерландів Марк Рютте зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської безпекової конференції й заявив, що його країна може передати ЗСУ більше, ніж 24 винищувачі F-16, які пообіцяла передати ще раніше в межах Коаліції винищувачів.

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Пізніше у коментарі DW Рютте повідомив, що підготовка українських пілотів і підготовка до відправки літаків йде на «високій швидкості», проте не став прогнозувати терміни, коли українці отримають перші F-16.

Як очікується, Україна отримає перші F-16 навесні 2024 року і лише після завершення підготовки пілотів. При цьому 24 літаки – це лише те, що обіцяли Нідерланди, тобто додаткові винищувачі можуть передати й інші країни.

Як повідомлялося, у липні 2023 року тодішній міністр оборони України Олексій Резніков на саміті НАТО підписав меморандум про створення коаліції з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Нещодавно Люксембург долучився до коаліції F-16.