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Генсек НАТО прокоментував терміни надання Україні F-16

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Генсек НАТО прокоментував терміни надання Україні F-16
Генеральний секретар НАТО не може назвати терміни надання Україні винищувачів
фото: AP

Єнс Столтенберг зауважив, що чим швидше винищувачі дістануться України, тим краще

Назвати точні терміни надання Україні винищувачів F-16 неможливо. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Неможливо точно сказати, коли, тому що це дилема. Ми всі хочемо, щоб F-16 були там (в Україні – ред.) якомога раніше. При цьому, звичайно, ефект від F-16 буде сильнішим і кращим, що більш будуть навчені та підготовлені пілоти. І не лише пілоти, а й технічне обслуговування, персонал і всі системи підтримки, які мають бути в наявності», – зазначив Столтенберг.

Генсекретар НАТО зауважив, що чим швидше винищувачі дістануться України, тим краще. Водночас це має бути ефективна зброя з добре підготовленими пілотами, з хорошими обслуговувальними системами в наявності в той момент, коли цей механізм нададуть Україні.

На уточнювальне запитання щодо того, чи супроводжуватимуться винищувачі обмеженнями не завдавати ударів по території Росії, Столтенберг зазначив, що це вирішувати союзникам, які постачають авіацію.

«У різних союзників – дещо різна політика щодо цього. Але загалом, це збройна агресія Росії проти України з грубим порушенням міжнародного права. А за національним законодавством Україна має право на самооборону. І це включає також завдавання ударів по законних військових цілях – російських військових цілях за межами України. Це міжнародне право», – додав генеральний секретар Альянсу.

Нагадаємо, Збройні сили України отримають перші сучасні винищувачі F-16 влітку 2024 року, імовірно – у червні.

Раніше прем’єр-міністр нідерландів Марк Рютте зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської безпекової конференції й заявив, що його країна може передати ЗСУ більше, ніж 24 винищувачі F-16, які пообіцяла передати ще раніше в межах Коаліції винищувачів.

Пізніше у коментарі DW Рютте повідомив, що підготовка українських пілотів і підготовка до відправки літаків йде на «високій швидкості», проте не став прогнозувати терміни, коли українці отримають перші F-16.

Як очікується, Україна отримає перші F-16 навесні 2024 року і лише після завершення підготовки пілотів. При цьому 24 літаки – це лише те, що обіцяли Нідерланди, тобто додаткові винищувачі можуть передати й інші країни.

Як повідомлялося, у липні 2023 року тодішній міністр оборони України Олексій Резніков на саміті НАТО підписав меморандум про створення коаліції з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Нещодавно Люксембург долучився до коаліції F-16.

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Теги: НАТО зброя Україна Єнс Столтенберг F-16

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