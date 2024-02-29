НАТО готує масштабні навчання Nordic Response за участю понад 20 тис. військових

Координаційний центр навчань, як вказано, розташовуватиметься на півночі Норвегії, Швеції та Фінляндії

Навчання пройдуть у трьох країнах Північної Європи та будуть зосереджені на колективній обороні

Військовослужбовці 13 країн-членів НАТО та партнерів готуються до участі у навчаннях Nordic Response 2024, які входять до серії навчань Steadfast Defender, у Норвегії, Фінляндії та Швеції. Про це повідомляє пресслужба об'єднаного командування військово-повітряних сил НАТО.

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Як повідомляється, навчання пройдуть у трьох країнах Північної Європи та будуть зосереджені на колективній обороні. Загалом у навчаннях беруть участь понад 20 тис. військовослужбовців.

«Учасники навчань перекидають свій особовий склад та техніку до району навчань, а етап реалізації Nordic Response триватиме з 3 по 14 березня 2024 року», – йдеться у повідомленні.

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Координаційний центр навчань, як вказано, розташовуватиметься на півночі Норвегії, Швеції та Фінляндії, а також у відповідному повітряному просторі та морських районах. Особливо висока активність буде на морі: понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців та різних десантних суден.

У повітрі в межах Nordic Response 2024, як повідомляється, діятимуть понад 100 винищувачів, транспортних літаків, літаків морської розвідки, а також гелікоптерів союзників та літаків спецпризначення. На землі тисячі солдатів захищатимуть територію північних країн за допомогою різних артилерійських систем, танків, гусеничної техніки та іншої наземної техніки.

Об'єднані спільні навчання будуть зосереджені на обороні та захисті Північного регіону. «Ми повинні бути в змозі дати відсіч і зупинити будь-кого, хто спробує кинути виклик нашим кордонам, цінностям і демократії – за нинішньої ситуації з безпекою в Європі ці навчання надзвичайно актуальні і важливіші, ніж будь-коли», – заявив командувач Норвезького центру повітряних операцій ВПС Норвегії, бригадний генерал Трон Стенд.

Як зазначається, Крайня Північ є важливим і стратегічно розташованим регіоном для НАТО. «Навчання підвищують готовність Північних країн та їхню здатність проводити великомасштабні спільні операції у складних погодних та кліматичних умовах», – вказали у НАТО.

Нагадаємо, у січня Північноатлантичний альянс проводив найбільші за останні десятиліття чотиримісячні військові навчання Steadfast Defender 2024 («Непохитний захисник»), які симулюватимуть конфлікт із «практично рівним противником».