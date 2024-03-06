Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стало відомо, коли Швеція офіційно стане членом НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, коли Швеція офіційно стане членом НАТО
Раніше президент Угорщини Тамаш Шуйок затвердив протокол, що схвалює членство Швеції в Північноатлантичному альянсі
фото з відкритих джерел

Швеція прагнула стати членом НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році

11 березня прапор Швеції буде піднято над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі, що означатиме початок процесу набуття членства в Альянсі. Про це повідомило шведське видання TV4 Nyheterna з посиланням на неназваного співрозмовника.

За інформацією співрозмовника, на церемонію підняття прапору над штаб-квартирою НАТО приїдуть прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, головнокомандувач збройних сил країни Мікаел Бюден та інші високопосадовці, а також посли держав-членів Альянсу.

Після церемонії, як зазначає співрозмовник, відбудеться пресконференція.

Нагадаємо, новий президент Угорщини Томаш Шуйок 5 березня – в перший день перебування на цій посаді – підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції в НАТО.

Як повідомлялося, на вимогу опозиційних партій парламент Угорщини мав зібратися для розгляду ратифікації заявки Швеції про вступ до НАТО. Згодом парламент Угорщини ратифікував вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

Раніше стало відомо, що члени Великих національних зборів Туреччини схвалили проєкт закону, який передбачає ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. Голосування відбулося під час засідання парламентської генасамблеї. З 346 депутатів за ініціативу висловилися 287, 55 депутатів були проти, і чотири парламентарі вважали за краще утриматися. Для остаточної ратифікації протоколу про вступ Швеції в Альянс свій підпис під рішенням парламенту має поставити президент Реджеп Таїп Ердоган. Тепер Угорщина залишається останньою країною, яка не схвалила вступ Швеції в НАТО.

Протокол про прийняття Швеції до Альянсу на ратифікацію до парламенту направив 23 жовтня 2023 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Генсек НАТО Єнс Столтенберг припускав, що скандинавська країна остаточно стане членом блоку не пізніше кінця листопада, але питання досі не вирішене.

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще у 2022 році. Щоб країна стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени. Основна претензія Туреччини до Швеції полягала в тому, що Анкара звинувачувала країну в приховуванні членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Йдеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану.

Після того, як Стокгольм оголосив про посилення антитерористичного законодавства, президент Ердоган попросив парламент запустити процес ратифікації шведської заявки.

Теги: Швеція НАТО Брюссель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наші військові ефективно використовують дрони на полі бою
Інтелектуальні дрони: майбутнє ЗСУ?
22 лютого, 14:38
Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне
Європа потребує ще одне «страхування життя», окрім НАТО. Глава МЗС Франції зробив заяву
12 лютого, 23:10
Швеція може погодити передачу винищувачів Gripen в Україну за однієї умови
Швеція може погодити передачу винищувачів Gripen в Україну за однієї умови
17 лютого, 03:45
Антоніо Таяні зазначив, що ситуація, коли повноправний член НАТО у стані війни з Росією «означає Третю світову»
Глава МЗС Італії повідомив, коли Україна зможе стати членом ЄС та НАТО
19 лютого, 01:20
Дональд Трамп
Трамп зізнався, як погрожував союзникам по НАТО
11 лютого, 06:35
Франція допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту кордонів
Відправка війська до України: Макрон вперше відреагував на критику країн ЄС
29 лютого, 22:15
Алан Бадоєв виступив на стратегічному засідання в НАТО та представив документальну стрічку «Довга Доба»
Історичний момент для українського кінематографа: фільм «Довга Доба» показано на засіданні НАТО
24 лютого, 09:32
Голова американського міноборони наголошував, що схвалення додаткового фінансування для Києва важливе, аби не допустити ситуації у світі, де одна країна може перекроювати кордони своїх сусідів
Глава Пентагону повідомив, якій країні варто готуватися до нападу Путіна після України
29 лютого, 21:16
Варшава вважає за краще передати ЗСУ техніку замість відправляти свої війська
Польща зробила заяву щодо відправлення своїх військ в Україну
2 березня, 14:59

Політика

Стало відомо, коли Швеція офіційно стане членом НАТО
Стало відомо, коли Швеція офіційно стане членом НАТО
Суперниця Трампа покине президентську гонку – ЗМІ
Суперниця Трампа покине президентську гонку – ЗМІ
Кремль пригрозив ударами по півночі Європи
Кремль пригрозив ударами по півночі Європи
Депутат Бундестагу закликає до ембарго на постачання до РФ сировини для боєприпасів
Депутат Бундестагу закликає до ембарго на постачання до РФ сировини для боєприпасів
Навальна закликала росіян зіпсувати вибори Путіна
Навальна закликала росіян зіпсувати вибори Путіна
Держдеп назвав три причини стратегічного провалу РФ в Україні
Держдеп назвав три причини стратегічного провалу РФ в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Пентагон прокоментував можливості допомоги Україні без виділення $60 млрд
45K
Зеленська відмовилася відвідувати виступ Байдена перед Конгресом через Навальну
17K
Зустріч Зеленського з Орбаном. Угорщина поставила ультиматум
13K
На Хмельниччині військові отримували «бойові», ремонтуючи будинок тестя командира
11K
Одна категорія біженців із України більше не має права на захист у Нідерландах
9161
У Facebook та Instagram стався масштабний збій (оновлено)

Новини

«Метінвест» модернізує ветеранські програми з урахуванням досвіду США
Сьогодні, 14:00
Бійці «Фавориту» отримали ще 50 FPV-дронів від FavBet
Сьогодні, 13:07
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК
Сьогодні, 11:56
Атака «Шахедів», вибух на ТЕЦ у Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Переважно без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 6 березня
Сьогодні, 05:20
Європейський день праведників. Що відзначаємо 6 березня
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
6 березня, 10:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua