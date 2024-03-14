Білий дім прокоментував ядерні заяви Путіна

США не бачать жодних причин, щоби вносити зміни у власну ядерну стратегію

Президент США Джо Байден в курсі нових заяв Путіна про ядерну зброю, якими той намагається шантажувати Захід, однак США наразі не бачать ознак того, що Росія готується застосувати таку зброю, зокрема, в Україні. Про це сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє пресслужба Білого дому.

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«Президент, звісно, в курсі», – зазначила Жан-П’єр у відповідь на запитання, чи доповіли главі Білого дому про останні ядерні погрози Путіна.

Вона зауважила, що у своєму інтерв’ю кремлівський лідер підтвердив ядерну доктрину Росії. Тим не менше, його риторика залишається безрозсудною й безвідповідальною впродовж усього конфлікту, ініційованого РФ проти України.

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Водночас представниця Білого дому підкреслила, що США не бачать жодних причин, щоби вносити зміни у власну ядерну стратегію.

«Немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні», – додала Карін Жан-П’єр.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вважає, що Росія технічно готова до ядерної війни. І він готовий піти на застосування ядерної зброї, якщо США відправлять війська в Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь прокоментував заяву заяву російського диктатора Володимира Путіна про готовність РФ до ядерної війни.

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Раніше генеральний директор департаменту контролю над озброєннями МЗС Китаю Сунь Сяобо в рамках Конференції з роззброєння у Женеві закликав ядерні держави виконати свої «особливі та пріоритетні обов'язки» щодо ядерного роззброєння відповідно до Конвенції ООН. Він зазначив, що Конференції з роззброєння повинна визначити дорожню карту або графік для міжнародного правового інструменту, який захистить неядерні держави від загрози ядерної зброї.

До слова, представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова на брифінгу висловилася, що якщо в країнах Північної Європи з'являться ядерні об'єкти, вони стануть «законними цілями» у разі війни між Росією та НАТО.