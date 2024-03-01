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Співробітництво Міноборони з НАТО: Умєров затвердив план заходів на 2024 рік

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Співробітництво Міноборони з НАТО: Умєров затвердив план заходів на 2024 рік
Міністерство оборони України як координатор сил оборони має забезпечити системні зміни на шляху до вступу в НАТО
фото ілюстративне

Погоджений план передбачає понад 50 заходів Міноборони в рамках 17 цілей, які мають бути виконані протягом цього року

1 березня міністр оборони України Рустем Умєров затвердив план заходів Міноборони та ЗСУ щодо річної національної програми співробітництва Україна-НАТО, яка була розроблена на виконання домовленостей за результатами Вільнюського саміту НАТО. Про це повідомляє пресслужба Міністерстваоборони України.

«Міністерство оборони України як координатор сил оборони має забезпечити системні зміни на шляху до вступу в НАТО. Відтак, виконання заходів по аРНП є одним із пріоритетів. Заходи програми, які були розроблені відомством враховують рекомендації експертів НАТО», – зазначив Умєров.

Погоджений план передбачає понад 50 заходів Міноборони в рамках 17 цілей, які мають бути виконані протягом цього року.

Основні індикатори 2024 року, зокрема стосуються:

  • опрацювання Пріоритетного пакету спроможностей та Початкового переліку вимог до взаємосумісності з НАТО;
  • внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення демократичного цивільного контролю над ЗСУ, удосконалення об’єднаного керівництва силами оборони держави та планування у сфері безпеки й оборони України;
  • завершення трансформації системи командування та управління відповідно до принципів та стандартів НАТО;
  • запровадження нової моделі спільного урядування в системі Міноборони;
  • забезпечення ефективного функціонування закупівельних агенцій Міноборони;
  • розробка національних документів на основі стандартів НАТО;
  • утворення Спільного центру Україна-НАТО з аналізу, підготовки та освіти (JATEC);
  • аналіз законодавства у сфері безпеки й оборони на відповідність нормативно-правовим документам НАТО.

Міноборони розробляло план заходів у взаємодії з Урядовим офісом віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та Міжнародним секретаріатом НАТО для забезпечення цілісності та інтегрованості документа.

«Максимальна увага була приділена вимірюваності та процесу моніторингу виконання заходів. Разом з тим, документ залишається гнучким інструментом, який підлягає щорічному перегляду пріоритетів на основі динаміки безпекової ситуації та пов’язаних з нею подій», – додав заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

Нагадаємо, речник Міноборони Ілларіон Павлюк повідомив, що наразі обговорюється можлива зміна підходу НАТО до надання допомоги Україні в оборонній сфері.

Раніше повідомлялося, що НАТО змінює свій підхід до допомоги українцям та розглядає можливість взяти на себе координацію постачання зброї Україні. Зазначається, що це зміна курсу, оскільки раніше альянс не втручався безпосередньо у питання постачань, залишаючи їх на розсуд окремих країн-членів.

Теги: НАТО Міноборони Рустем Умєров

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