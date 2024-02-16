Смерть Навального. Яке послання Байден дав Путіну ще три роки тому

«Смерть Навального стала б ще одним свідченням того, що Росія не має наміру дотримуватися фундаментальних прав людини», – сказав Байден журналістам у 2021 році

Путін раніше наголошував, що в Росії немає звичаю вбивати людей у в'язницях

Наслідки можливої смерті політика Олексія Навального будуть катастрофічними для Росії. Таку заяву трьохрічної давності президента США Джозефа Байдена світові ЗМІ пригадують сьогодні, у день смерті Олексія Навального.

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Американський лідер тоді наголосив, що смерть Навального в ув'язненні стане трагедією і нашкодить відносинам Росії зі США та рештою світу.

Після таких заяв президента США, Путін відкинув всі припущення, що він може стосуватися замаху на Навального, який стався 2020 року, коли опозиціонера отруїли у літаку.

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«У нас немає такого звичаю – будь-кого вбивати. З людиною, яку ви згадали (Навальний - ред.), звертатимуться не гірше, ніж із кимось іншим, хто перебуває у в'язниці», – запевнив Володимир Путін.

16 лютого 2024 року російські джерела повідомили, що Олексій Навальний помер у в'язниці. Причиною назвали тромб, який відірвався. Проте всі, хто контактували з політиком за декілька днів до смерті наголошували, що він почувався добре.