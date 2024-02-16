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Смерть Навального. Яке послання Байден дав Путіну ще три роки тому

Катерина Іванова
glavcom.ua
Смерть Навального. Яке послання Байден дав Путіну ще три роки тому
«Смерть Навального стала б ще одним свідченням того, що Росія не має наміру дотримуватися фундаментальних прав людини», – сказав Байден журналістам у 2021 році
фото з відкритих джерел

Путін раніше наголошував, що в Росії немає звичаю вбивати людей у в'язницях

Наслідки можливої смерті політика Олексія Навального будуть катастрофічними для Росії. Таку заяву трьохрічної давності президента США Джозефа Байдена світові ЗМІ пригадують сьогодні, у день смерті Олексія Навального.

Американський лідер тоді наголосив, що смерть Навального в ув'язненні стане трагедією і нашкодить відносинам Росії зі США та рештою світу.

Смерть Навального. Яке послання Байден дав Путіну ще три роки тому фото 1

Після таких заяв президента США, Путін відкинув всі припущення, що він може стосуватися замаху на Навального, який стався 2020 року, коли опозиціонера отруїли у літаку.

«У нас немає такого звичаю – будь-кого вбивати. З людиною, яку ви згадали (Навальний - ред.), звертатимуться не гірше, ніж із кимось іншим, хто перебуває у в'язниці», – запевнив Володимир Путін.

16 лютого 2024 року російські джерела повідомили, що Олексій Навальний помер у в'язниці. Причиною назвали тромб, який відірвався. Проте всі, хто контактували з політиком за декілька днів до смерті наголошували, що він почувався добре.

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Теги: Джозеф Байден путін політика смерть Олексій Навальний президент диктатор

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