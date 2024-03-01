Про Придністров'я, НАТО та інопланетян

Придністров'я у контексті геополітичних відносин

Заголовок посту підкреслює, що ці три події є однаково фантастичними. Підкреслюю: не зовсім неможливими, а саме малоймовірними.

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Що стосується прибульців, то все менше надій, що ми – не одинокі у Всесвіті. А якщо розвинуті цивілізації все ж таки є, то вони не хочуть мати з нами нічого спільного. І це зрозуміло, дивлячись, як затято людство знищує само себе та свою планету.

Щодо вступу військ НАТО в Україну, то, звісно, було б гарно, якщо вони перекрили б небо над Україною. Або забезпечили інфраструктуру для майбутніх Ф-16. Або хоча б встали вдовж кордону з Білоруссю і вивільнили з’єднання ЗСУ, які змушені чатувати на тому кордоні.

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Але НАТО з усіх сил уникає прямого зіткнення з рф. З іншого боку, за кожного загиблого НАТІвця доведеться відповідати їхнім політикам, і вони цієї відповідальності бояться більше, ніж російського вторгнення.

Так що ввід військ НАТО в Україну можливий лише у двох випадках: або у нас все чудово, і ЗСУ вже починають бити ворога на його території. Тоді НАТО зайде, щоб створити буферну зону і Україну дещо притримати. Або у нас все погано, і НАТО зайде, щоб не допустити остаточного краху.

Ми далекі від обох варіантів, так що не на часі.

Щодо Придністров’я. Це перша і тому унікальна невизнана псевдореспубліка, створена росією. Її унікальність полягає у тому, що Кишинів домовився з Тирасполем, щоб зовнішньоекономічна діяльність Придністров’я відбувалася через відповідне міністерство Молдови. А щоб заохотити до цього, надали величезні пільги.

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Відповідно, у придністровських сепаратистів тимчасово виникла чудова ситуація: енергоресурси через взаємозалік з Молдовою йдуть з росії майже безоплатно, та ще й Кремль підкидає грошенят. А торгівля продукцією, що виробляється у Придністров’ї, іде з усім світом і майже без податків. Лафа, одне слово!

Не дивує, що помітні бізнесмени Придністров’я мають по п’ять-шість паспортів: Молдови, України, росії, місцевий папірець та ще паспорт Ізраїлю, Кіпру чи іншої країни ЄС. І не хочуть цього позбавлятися.

З обранням Маєю Санду лафу почали прикручувати – тобто, вводити податки, причому, значно делікатніше, ніж це відбувається, наприклад, в Україні. Саме тому депутати псевдореспубліки звертаються до росії з проханням «захистити» саме від економічного тиску Кишинева, а не від чого іншого.

Тобто, там мова не про якийсь суверенітет, не про приєднання до рф, а виключно про бабло для збагачення верхівки Тирасполю. І якщо що, то ця верхівка відразу побіжить. Але здебільшого не у москву, а у Кишинів, а потім у Європу.

До речі, на складі у Ковбасній, що у Придністров’ї, давно нема боєприпасів у робочому стані, які можуть використовуватися у нашій війні. Тому для України там – жодного інтересу. Окрім потенційної можливості дати гучного ляпаса недоімперії силами Одеської тероборони.

Тому навряд чи Кремль надасть нам таку можливість, приєднавши Придністров'я до себе. Та й Кишинів не дуже хоче звертатися до нас за допомогою, більше розраховуючи на Румунію. А без такого офіційного звернення Україна нічого не вдіє – ми ж не агресори.