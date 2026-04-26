США перехопили судно тіньового флоту РФ в Аравійському морі: деталі операції

Sevan був серед 19 суден «тіньового флоту»

Військово-морські сили США провели успішну операцію з перехоплення російського танкера Sevan, який входить до складу так званого «тіньового флоту». Судно, що перебуває під санкціями, було зупинене під час транспортування іранських енергоносіїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Centcom.

За інформацією Центрального командування США (Centcom), операція відбулася в суботу, 25 квітня. Торговельне судно Sevan було перехоплене гелікоптером ВМС США, який злетів із палуби ракетного есмінця USS Pinckney (DDG 91).

Наразі екіпаж російського судна виконує вказівки американських військових. Під ескортом ВМС США танкер змушений змінити курс і повертатися до берегів Ірану.

Sevan входить до переліку з 19 суден «тіньового флоту», на які Міністерство фінансів США наклало санкції раніше. Причиною обмежень стала участь у незаконних схемах транспортування іранського газу та нафтопродуктів (зокрема пропану та бутану) на мільярди доларів.

Використовуючи такі судна, Росія та Іран намагаються обходити міжнародні санкції та наповнювати свої бюджети для фінансування військової агресії та дестабілізації регіону.

У Centcom наголосили, що Збройні сили США продовжують жорстко контролювати дотримання санкційного режиму та забезпечувати блокаду суден, що співпрацюють з Іраном.

«З початку впровадження блокади американськими військовими було перехоплено та переспрямовано вже 37 суден», – заявили у командуванні.

Як відомо, американські військові продовжують реалізацію масштабної кампанії з боротьби з наркотрафіком у Латинській Америці. У п’ятницю, 24 квітня, Південне Командування Збройних сил США (Southcom) повідомило про знищення плавзасобу, який використовували наркотерористи у східній частині Тихого океану.