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Фінляндія закрила частину повітряного простору через війну в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Фінляндія закрила частину повітряного простору через війну в Україні
фото: Europa Press

Пілоти мають враховувати закриття повітряного простору над регіоном Кааккойс-Суомі під час планування польотів

Міністерство транспорту та зв'язку Фінляндії оголосило про закриття повітряного простору на південному сході країни. Це, ймовірно, є «запобіжним» заходом у зв'язку з війною між Україною та Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Europa Press.

Обмеження передбачають, що пілоти мають враховувати закриття повітряного простору над регіоном Кааккойс-Суомі під час планування польотів. Вони поширюються як на пілотовані повітряні судна, так і на безпілотники.

За даними джерел у Генеральному штабі Збройних сил Фінляндії, цей крок має превентивний характер і пов’язаний із війною в Україні. Як зазначає видання, Україна останнім часом здійснює атаки безпілотниками по цілях у Ленінградській області РФ, поблизу фінського кордону.

Нагадаємо, фінська влада продовжує планову модернізацію та перевірку готовності елементів цивільної оборони до надзвичайних ситуацій. У перший день літа в усіх муніципалітетах країни відбулося щомісячне тестування мережі гучномовців та сирен.

До слова, у ніч проти 3 травня невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією. Його помітили над муніципалітетом Віролахті – це регіон, що має кордон із Ленінградською областю Росії. Тієї ж ночі українські безпілотники атакували порт Приморськ, що в Ленінградській області Росії, тому дрон, імовірно, міг бути українським.

Як повідомлялося, фінські військові не перехопили дрони, які 3 травня порушили повітряний простір країни, через їхню близькість до кордону з Росією. У відомстві пояснили, що у мирний час перехоплення дронів неможливе безпосередньо біля кордону або в повітряному просторі іншої держави. Також військові не вживають заходів, якщо існує ризик, що боєприпаси можуть впасти на територію РФ.

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Теги: росія війна Фінляндія

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